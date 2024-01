Ein packendes Lauinger Finale in Gundelfingen

Futsal-Landkreismeisterschaft: Türk Gücü Lauingen gewinnt bei der Raiffeisencup-Endrunde in einem dramatischen Match gegen den Stadtrivalen FCL. 500 Fans sorgen für eine gute Kulisse.

„Der Pokal bleibt in der Stadt.“ Diese Feststellung war Nuh Arslan noch ganz wichtig, denn wie im vergangenen Winter kommt der Gewinner der Futsalmeisterschaft im Landkreis Dillingen aus Lauingen. Nur sind die Siegerfarben diesmal eben andere. In einem dramatischen Finale hatte das rot-weiße Türk Gücü den schwarz-gelben FC Lauingen mit 5:3 nach Sechsmeterschießen bezwungen und sich den zum 40. Mal ausgespielten Raiffeisencup gesichert. Von der großen Schar der eigenen Fans unter den 500 Besuchern in der Gundelfinger Kreissporthalle wurde die „türkische Kraft“ frenetisch gefeiert. Mittendrin war Trainer Nuh Arslan, der zufrieden hinterherschickte: „Der Titel hat mir noch gefehlt, den wollte ich unbedingt holen.“

Mitfiebern war im Sechsmeterschießen bei den Spielern von Türk Gücü (in weiß) und des FC Lauingen angesagt. Foto: Walter Brugger

Dass die besten Teams im Finale standen, darüber waren sich auch Schirmherr und Landrat Markus Müller sowie Alexander Jall, Vorsitzender des Raiffeisen-Kreisverbandes, durchaus einig. Ebenso einig waren sie sich über den Turnierablauf. „Ich war schon als Spieler dabei und hoffe, dass ich es in 40 Jahren noch als Zuschauer sein kann. Das wäre dann die 80. Auflage des Raiffeisencups“, machte Jall deutlich, dass die Bankengruppe den Wettbewerb weiter unterstützen will. Wobei nicht nur die Teams mit Prämien bedacht wurden. Unter den Teilnehmern eines Gewinnspiels verloste Jall drei iPads – und selbst da räumte Türk Gücü ab. Alle Geräte gingen an ihre Anhänger. Lediglich bei den Ehrenpreisen für die Kicker gab es einen kleinen Ausreißer. Da wurde Schretzheims Luca Aninger als bester Torhüter ausgezeichnet, die Preise für den besten Spieler und erfolgreichsten Schützen gingen dann aber wieder an die Türken. Sahin Tasdelen sicherte sich gleich zwei Gutscheine von Intersport Seeßle. Die wurden Christian Renner, Abteilungsleiter des ausrichtenden FC Gundelfingen, überreicht.

Lauinger schon in der Gruppe stark

Schon in der Gruppenphase hatte sich angedeutet, dass die beiden Lauinger Teams kaum zu stoppen sind. Wobei das erste Aufeinandertreffen des FCL mit Türk Gücü noch keinen Sieger gefunden hatte (2:2). Kurios war, dass die beiden Gruppengegner SSV Höchstädt und TSV Unterthürheim jeweils ohne einen erzielten Treffer blieben. Die Höchstädter kamen mit einem Torverhältnis von 0:1 immerhin auf zwei Zähler.

Ebenfalls außergewöhnlich war, dass der BC Schretzheim mit drei Treffern in drei Gruppenspielen auf neun Punkte kam. In der insgesamt torarmen Gruppe blieben der TV Gundelfingen und die SSV Glött auf der Strecke, die SG Bächingen/Medlingen sicherte sich das zweite Halbfinalticket –und war beim 0:3 gegen den FC Lauingen chancenlos. Während Türk Gücü sich beim 1:0-Erfolg gegen das Schretzheimer Bollwerk etwas schwertat.

Christian Renner (Mitte) ehrte Schretzheims Luca Aninger als besten Keeper und Türk Gücüs Sahin Tasdelen (rechts, bester Spieler und Schütze). Foto: Walter Brugger

Im Endspiel führte Türk Gücü bis wenige Sekunden vor Schluss, dann stocherte FCL-Torhüter Felix Egger den Ball zum 1:1 über die Linie. Doch Eggers Jubelstimmung war beim folgenden Sechsmeterschießen schnell verflogen. „Die Schüsse waren überragend, ich hatte keine Chance“, räumte der Keeper nach dem verlorenen Strafstoßentscheid ein.

Vorfreude auf Donau-Endrunde in Nördlingen

„Ich bin trotzdem stolz auf die Mannschaft“, meinte FCL-Trainer Haris Tausend später – und darf sich schon auf das nächste Turnier freuen. Gemeinsam mit Türk Gücü fährt der FC Lauingen am 5. Januar zur Endrunde des Kreises Donau nach Nördlingen. Dort geht es dann um den nächsten Titel und zwei Fahrkarten zur „Schwäbischen“ am 13. Januar in Günzburg.