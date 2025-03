Die Hoffnung schwindet beim TV Gundelfingen

TV Gundelfingen

Nichts war es mit dem erhofften zweite Saisonsieg gegen den gleichen Gegner: Die Oberliga-Handballer des TV Gundelfingen unterlagen bei Schlusslicht Bayern München 26:30, womit die Hoffnung auf den Klassenerhalt einen erheblichen Dämpfer erhielt. Ein schwacher Start in die Partie und die letzten sieben Spielminuten brachten die Gäste um ein besseres Ergebnis.

Spielfilm: 5:1, 11:11, 13:13 – 14:15, 20:17, 20:20, 23:21, 25:24, 28:24, 30:36 TVG-Männer: Lischka, Brucker; Köster (2 Tore), Schaarschmidt, Gerstmayr (1), Röhm (2), Bauer (2), Nief (7/1 Siebenmeter), Krumscheid (1), Wiedemann (3), Frömel (1), Deininger, Bihler (7), Rödter, Lohner

TSV Wertingen

Die Wertinger Handballerinnen setzen Ausrufezeichen im Bezirksliga-Titelrennen. Mit einer beeindruckenden Leistung ließ das Team von Trainerin Jana Giel im Heimspiel gegen den Tabellendritten TSV Göggingen II von Beginn an keine Zweifel daran aufkommen, wer die Halle als Sieger verlassen würde. Die Gastgeberinnen dominierten insbesondere dank ihrer starken Defensivarbeit. Angeführt von einer glänzend aufgelegten Torhüterin Miriam Wenninger, die zahlreiche Gästewürfe entschärfte, kam Wertingen durch schnelle Gegenstöße nahezu im Minutentakt zum Erfolg. Das hohe Tempo überforderten Göggingen II sichtlich, sodass Wertingen bereits zur Halbzeit komfortabel mit zwölf Toren führt. Nach dem Wechsel nahm des TSV etwas Tempo aus dem Spiel und testete neue Spielzüge sowie Abläufe im Positionsangriff. Trotz vieler Wechsel blieb das Team stabil und setzte sich zum 39:20-Endstand durch. Trainerin Jana: „Trotz des Faschingswochenendes haben sich die Mädels perfekt auf das Spiel vorbereitet und alles umgesetzt, was wir verlangt haben. Jetzt ist Feiern angesagt, bevor es in zwei Wochen gegen den Tabellenvorletzten Niederraunau um weitere wichtige Punkte geht.“ In der Tabelle liegt Wertingen (21:3 Punkte) noch hinter Friedberg (23:3), das eine Partie mehr ausgetragen hat.

Spielfilm: 8:3, 16:7, 22:10 – 28:12, 33:17, 39:20 TSV-Frauen: Wenninger; Dieminger (3), Lena Eisele (5), Ronja Eisele (2), Fritsch (3), Gerhards (4), Girke (1), Giel, Heindel (5/1), Keilhammer (5), Kolch (3), Liehr, Schimmer (8), Walz

Nach der bitteren Niederlage in der Vorwoche zeigten die Handball-Herren des TSV Wertingen eine starke Reaktion und trotzten dem Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Göggingen II in einem dramatischen Spiel ein 26:26-Unentschieden ab. Die Partie begann zäh für die Zusamstädter. Nach zehn Minuten lagen sie bereits mit drei Toren zurück. Doch mit zunehmender Spielzeit fanden die Hausherren ihren Rhythmus und beeindruckten vor allem durch ihr schnelles Angriffsspiel. Bis zur Halbzeit erspielten sie so eine 15:12-Führung. Nach dem Wechsel übernahmen jedoch die Gögginger das Kommando. Sie agierten souveräner, nutzten ihre Chancen effizient und stellten die Wertinger Angreifer vor große Probleme. Einmal mehr hielt Torhüter Matthias Bestle seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel und verhinderte eine Vorentscheidung zugunsten der Gäste. In einer packenden Schlussphase wurde es noch einmal dramatisch. Die Führung wechselte mehrfach. Und als Wertingen kurz vor Schluss mit einem Mann weniger in Rückstand geriet, schien die Partie verloren. Doch die Gastgeber bewiesen Moral und schafften in der letzten Minute den umjubelten Ausgleich. „Das war eine starke Teamleistung und die richtige Reaktion auf die Niederlage der Vorwoche“, zeigte sich Trainer Matthias Reitenauer erleichtert. Nun gilt es, den Schwung mitzunehmen, bereits nächste Woche wartet in eigener Halle mit Augsburg-Hochzoll ein direkter Konkurrent.

Spielfilm: 4:7, 10:10, 15:12 – 17:17, 22:22, 26:26 TSV-Männer: Bestle, Cupic; Biedermann (4), Biletic (1), Burgkard (2), Gump (2), Müller (1), Nagler (6), Reiner (1), Reissner (9/5), Sailer