30 Gundelfinger Tore gegen Bayern München

In der Fußball-Bundesliga schoss Bayern München am Wochenende in Leverkusen keine Tore – und holte trotzdem glücklich einen Punkt. In der Handball-Oberliga dagegen ging die Mannschaft des Großvereins aus der Landeshauptstadt trotz eigener 27 Treffer leer aus: Gastgeber TV Gundelfingen gewann das Kellerduell mit 30 erzielten Toren und darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen.

Die Leistung beider Mannschaften ließ freilich zu wünschen übrig. Von Beginn hatten sie Probleme, ihren Rhythmus zu finden. Der TVG konnte sich zwar früh einen kleinen Vorsprung herauswerfen, doch Bayern München hielt tapfer dagegen. Zur Halbzeit stand es in einer Partie, die von vielen technischen Fehlern und ungenutzten Chancen geprägt war, 17:15 für die Hausherren.

In der Schlussphase legt Gundelfingen zu

Nach dem Wechsel bot sich das gleiche Bild. Beide Teams zeigten zwar eine engagierte Abwehrarbeit, doch im Angriff fehlte es an Präzision und Durchschlagskraft. Besonders auffällig war die hohe Anzahl an Fehlwürfen und Ballverlusten. Trotz der durchwachsenen Leistung gelang es Gundelfingen, sich in den letzten Minuten der Partie entscheidend abzusetzen und den Vorsprung bis zum Schlusspfiff zu verteidigen. Mit dem 30:27 sicherte man sich einen wichtigen Sieg. Die Zuschauer hatten ein spannendes, aber qualitativ nicht überzeugendes Spiel er´lebt. Beide Mannschaften müssen aus dieser Partie lernen und an ihren Schwächen arbeiten müssen, um in den kommenden Spielen bessere Leistungen zu zeigen. Der TV Gundelfingen hält mit diesem vierten Saisonerfolg die Hoffnung auf den Ligaerhalt am Leben.

Spielfilm: 7:3, 11:9, 17:15 – 20:15, 21:20, 23:24, 25:25, 30:27

TVG-Männer: Brucker, Farkas; Röhm, Schaarschmidt, Gerstmayr, Rödter, Wiedemann, Bauer (3 Tore), Hößler (2), Krumscheid (5), Nief (8), Frömel (3), Kling, Lohner (5), Köster, Bihler (4)