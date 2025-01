Gundelfingen scheitert am Gästekeeper

TV Gundelfingen

Im Oberliga-Heimspiel gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering mussten Gundelfingens Handball-Männer eine klare 22:31-Niederlage einstecken. Zu Beginn sahen die Zuschauer noch einen hoch motivierten TVG. Die Gundelfinger gingen mit viel Engagement in die Partie und führten verdient 7:5. Doch Gästekeeper Moritz Kube als letztlich entscheidender Faktor für den Auswärtserfolg zeigte bereits in der Anfangsviertelstunde zahlreiche tolle Paraden. Er erwischte einen Sahnetag. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte er zwei Gegenstöße und mehrere „Hundertprozentige“ entschärft. Seine Vorderleute spürten den Rückhalt und agierten zunehmend sicherer. Ab der 20. Minute wendete sich das Blatt auch auf der Anzeigentafel und der SC zog erstmals in Führung. Der TVG spielte sich weiterhin gute Chancen heraus, scheiterten aber nach wie vor zu oft am Schlussmann. Näher als auf vier Treffer – beim zwischenzeitlichen 15:19 – sollten die Gärtnerstädter an diesem Abend nicht mehr herankommen. Für die Gundelfinger bleibt die ernüchternde Erkenntnis, viel zu klar gescheitert zu sein, denn die Möglichkeit zu einem Sieg war durchaus da. (bedu)

Spielfilm: 4:2, 7:5, 8:10 11:16 – 16:22, 19:29, 22:31; TVG: Brucker, Lischka, Röhm (1), Wiedemann, Bauer (5), Krumscheid (3), Nief (1), Frömel (3/1), Deininger, Lohner, Bihler (9)

HSG Lauingen-Wittislingen

Beim BOL-Topteam in Schwabmünchen zeigten die HSG-Handballer zwar eine engagierte Leistung, fuhren nach ihrer 30:33-Auswärtsniederlage aber enttäuscht zurück an die Donau und Egau. Den vorentscheidenden Rückstand handelten sich die Gäste in den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte ein. (dz)

Spielfilm: 4:2, 12:7, 16:11 – 19:12, 21:15, 27:20, 30:25, 33:26, 33:30 HSG-Männer: Stropek, Max. Maier, Egger (1 Tor), Meitinger (3), Sand (5/3 Siebenmeter), L. Soderer (7), Wendland (3), Kinzler (5), Kling, Kleinle (3), Wenger (3)

TSV Wertingen

Ein echtes Nervendrama erlebten die Zuschauer beim Heimsieg der Wertinger Bezirksliga-Handballer gegen Bobingen II. In einer hochdramatischen Partie, die von der ersten bis zur letzten Minute Spannung pur bot, setzten sich die Gastgeber glücklich mit 33:32 durch. Obwohl mit Matthias Bestle und Alex Cupic zwei wichtige Akteure auf der Torwartposition ausfielen, starteten die Wertinger mit einer 7:3-Führung. Coach Matthias Reitenauer musste improvisieren und griff auf Pascal Grande aus der zweiten Mannschaft zurück. Fehlende Präzision im Abschluss und einfache Gegentore führten dazu, dass Bobingen aufholte und sogar mit zwei Toren in Führung ging. Kurz vor der Halbzeit erfolgte es jedoch der erneute Umschwung. Ein Highlight-Treffer durch Ciprian Ioja vom eigenen Kreis aus brachte den TSV Wertingen zurück in die Spur (Pausenstand 17:14). Im zweiten Abschnitt ließ Bobingen nicht locker. Als der Gast in der letzten Minute mit einem Tor in Führung ging, lagen die Nerven der Zuschauer blank. Doch Ioja behielt kühlen Kopf und glich sofort wieder aus. Bobingens Antwort scheiterte an der Latte. Dann schlug der große Moment von Torhüter Grande: Mit einem seiner punktgenauen Konterwürfe bediente er Lukas Müller, der das umjubelte 33:32 erzielte. TSV-Edelfan Jakob Müller wird dieser Krimi noch lange in Erinnerung bleiben: „Seit 20 Jahren gehe ich nun zum Handball, so eine Partie habe ich jedoch noch nie erlebt!“

Spielfilm: 8:4, 10:12, 17:14 – 23:21, 27:27, 33:32; TSV-Männer: Grande, Straub, Nagler (2 Tore), Burgkard (2), Gump, Reissner (6/4 Siebenmeter), Munz (1), Ioja (9/1), Sailer, Biedermann (2), Kreher (1), Müller (9), Biletic (1)

Nach der Niederlage im Hinspiel gelang Wertingens Bezirksliga-Damen die Revanche auswärts beim TSV Aichach II mit einem souveränen 29:19 (14:9)-Sieg eindrucksvoll. Die Tabellenführung ist damit vorerst gesichert. Beide Teams zeigten von Anfang an temporeichen Handball. Bis zur 15. Minute war die Partie noch ausgeglichen, doch dann stellte Wertingens Trainerin Janu Giel ihre Mannschaft auf eine 5:1-Abwehrformation um und die Gastgeberinnen damit vor große Probleme. Eine komfortable 14:9-Pausenführung wurde herausgespielt. Nach dem Wechsel kam Aichach aber auf zwei Tore heran. Wertingen fand jedoch wieder zu seiner Form und gewohnten Treffsicherheit. Im Torabschluss zeigten sich die Gäste effizienter, was letztlich den klaren Sieg sicherte. (MIGA)

Spielfilm: 2:4, 8:9, 9:15 – 14:17, 18:23, 19:29; TSV-Frauen: Rehm, Wenninger, Liehr (1) Kolch (5), Scherer (3), L. Eisele (4), Eisele R. (4), Dieminger (2), Böhm, Fritsch (1), Keilhammer (2), Heindel (5), Schimmer (1), S. Gerhards (1)