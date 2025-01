Gundelfingen will gleich voll durchziehen

TV Gundelfingen

Für die Oberliga-Handballer von Gundelfingens Trainer Bernd Dunstheimer geht es im ersten Spiel 2025 darum, den Schwung aus einer intensiven Wintervorbereitung in die Punktspiele mitzunehmen. Das Team hat über die Weihnachtsferien hart gearbeitet und sich mit dem Ziel Klassenerhalt fokussiert auf die zweite Hälfte der Saison vorbereitet. Die Vorfreude ist spürbar, so Dunstheimer: „Wir wollen die Aufgabe voller Tatendrang angehen.“

Auch der SC Unterpfaffenhofen-Germering reist mit klaren Zielen an: Die Gäste wollen nach einer ordentlichen ersten Saisonhälfte den Anschluss ans Tabellenmittelfeld festigen. Kurz vor der Weihnachtspause landeten sie einen Big Point gegen die hoch eingeschätzte Mannschaft aus Dietmannsried. Auch Aufsteiger und Tabellennachbar Kempten-Kottern schaffte gegen den TSV Haunstetten einen Überraschungssieg. So werden die Herausforderungen für den TVG nicht kleiner: In dieser Oberliga scheint nahezu jeder jeden schlagen zu können. „Wir sind gut beraten, auf uns zu schauen und schnellstmöglich Punkte zu sammeln,“ fordert Kapitän Tobias Bauer seine Mitstreiter auf. Das erste Spiel im Kalenderjahr 2025 wird am Samstagabend um 19 Uhr in der Kreissporthalle angepfiffen und verspricht ein spannendes Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe.

Gundelfingens Bezirksoberliga-Damen bestreiten ihr Match Nummer eins im neuen Jahr erst am Sonntag, 19. Januar, daheim gegen den TSV Haunstetten III. (bedu)

HSG Lauingen-Wittislingen

Ohne große Eingewöhnungszeit steht für die erste Herrenmannschaft der HSG am Samstag um 20 Uhr gleich ein schweres Auswärtsspiel auf dem Programm. Das Gastspiel in Schwabmünchen war vor zwei Jahren noch das Duell um den Aufstieg in die Landesliga. Mittlerweile ist Lauingen-Wittislingen jedoch etwas in der Tabelle abgefallen und auch die Schwabmünchener stehen nur noch auf dem dritten Rang. Nach einem einjährigen Ausflug eine Spielklasse höher, versuchen die Singoldtaler nun, an vergangene Erfolge anzuknüpfen und den direkten Wiederaufstieg zu realisieren. Hierbei ist ein Ausrutscher gegen die HSG absolut verboten.

Die Spielgemeinschaft, die frei aufspielen kann, findet sich in der Außenseiterrolle nicht unwohl und wird versuchen, das Spiel so lange wie möglich offenzuhalten und dann den Druck auf die Gastgeber weiter zu steigern. Personell können die HSGler wieder auf den nach Schulterverletzung genesenen Dennis Meitinger zurückgreifen und haben damit insbesondere in der Abwehr wieder mehr Wechselmöglichkeiten.

Die BOL-Frauen der HSG (9:7 Punkte) sind am Samstag um 18 Uhr in ihrem ersten Spiel des neuen Jahres Favorit beim noch punktlosen Schlusslicht TSV Meitingen.

Beim ersten Spiel 2025 und Start in die Rückrunde tritt die zweite Herrenmannschaft der HSG am Sonntag um 17 Uhr zum Bezirksklassen-Spitzenspiel in Donauwörth an. Bereits das Hinspiel bot für beide Teams und die Zuschauer einen spannenden Verlauf bis zur letzten Sekunde. Letztlich trennte man sich remis. Die HSGler erwarten wieder einen äußerst motivierten Gastgeber, der mit bislang nur drei Minuspunkten den direkten Wiederaufstieg anstrebt. Die HSG-Reserve ihrerseits will mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze halten und gleichzeitig den direkten Vergleich für sich entscheiden. (CHR)

TSV Wertingen

Die Bezirksliga-Handballerinnen des TSV starten mit dem Auswärtsspiel am Samstag um 15.15 Uhr beim TSV Aichach II ins neue Jahr. Nach der Winterpause will das Team von Trainerin Jana Giel weiter an die guten Leistungen anknüpfen und die Tabellenführung verteidigen. Aichach setzte sich im Hinspiel mit einiger Unterstützung aus der Landesliga deutlich mit 29:18 durch. Wertingen hat sich vorgenommen, diese offene Rechnung zu begleichen und seine bisher einzige Saisonniederlage wettzumachen.

Die Wertinger Bezirksliga-Männer haben am Samstag um 19.30 Uhr in der Gymnasiumhalle den Tabellenvorletzten TSV Bobingen II zu Gast. Mit drei Niederlagen in Folge hätte das abgelaufene Jahr für die Reitenauer-Truppe nicht schlechter enden können. Trainer und Mannschaft wollen nach der Spielpause wieder an die guten Leistungen der fünf Auftaktsiege anknüpfen. Bobingens Reserve rangiert auf dem vorletzten Tabellenplatz. Trotz des Ausfalls von Max Reiner (privat verhindert) ist ein Heimsieg für die Zusamstädter nahezu Pflicht, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht abreißen zu lassen.

Im Vorspiel um 17.30 Uhr geht es für Wertingens Männer-Reserve gegen in der Bezirksklasse gegen den TSV Bäumenheim. (MIGA)