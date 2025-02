Nicht nur Gundelfingen muss nachlegen

TV Gundelfingen

Nach dem wichtigen Heimsieg gegen Haunstetten will Handball-Oberligist Gundelfingen am Samstag gegen den TSV Ottobeuren nachlegen. Der Tabelle (18:10 Punkte) verfügt mit 418 erzielten Toren über eine gefährliche Offensive, die die Abwehr der Gärtnerstädter ordentlich fordern wird. Um im Unterallgäu bestehen zu können, setzt der TVG auf eine konsequente Defensivarbeit. Die Coaches hat den Fokus in der Trainingswoche gezielt auf die Abwehr gelegt, um den gegnerischen Angriff zu stören und schnelle Gegentore zu verhindern. Und die Mannschaft hat sich fest vorgenommen, an die starke kämpferische Leistung aus dem jüngsten Spiel anknüpfen. Anpfiff ist um 20 Uhr. Es wird für Fans auch wieder eine Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus geben. Der fährt um 16.30 Uhr an der Grundschule ab. Die BOL-Damen des TVG sind am Wochenende spielfrei.

HSG Lauingen-Wittislingen

Nach dem Auswärtscoup vergangene Woche beim TSV Niederraunau wollen die HSG-Handballer ihre Siegesserie ausbauen. Auf dem Bezirksoberliga-Programm steht am Samstag (19.30 Uhr; Sporthalle Maierweg 16) das nächste Auswärtsspiel, diesmal bei der SG 1871 Augsburg/Gersthofen. Die Gastgeber blieben im Saisonverlauf hinter den Erwartungen zurück und sind auf dem drittletzten Tabellenplatz noch abstiegsbedroht. Umso größer ist ihr Druck, gegen die ersatzgeschwächten Donautaler zu punkten. Die Gastspiele in Augsburg waren in den vergangenen Jahren oft von Härte geprägt, wenngleich die HSG meist als Sieger vom Feld ging. Auch in diesem Jahr ist die Biller/Linder/Steppich-Truppe Favorit, das Hinspiel wurde allerdings nur mit Glück 26:25 gewonnen. Die BOL-Frauen sind diesmal spielfrei.

Eine erste Vorentscheidung im Bezirksklasse-Titelkampf steht am Sonntag ab 17 Uhr an: Die HSG-Männer II könnten mit einem Auswärtssieg bei Niederraunau III das Rennen weiter offen gestalten. Andererseits würde bei einer Niederlage der Rückstand auf den direkten Konkurrenten auf drei Punkte anwachsen.

TSV Wertingen

Nach vierwöchiger Spielpause greifen die Wertinger Bezirksliga-Handballfrauen endlich wieder in den Ligabetrieb ein. In dieser Zeit hat sich an der Tabellenspitze ein spannender Zweikampf zwischen den Zusamstädterinnen und dem TSV Friedberg aufgebaut. Beide Mannschaften stehen mittlerweile punktgleich vorne (je 18:2). Im Heimspiel gegen den Tabellenvierten TSV Neusäß (Samstag, 19.30 Uhr, Gymnasiumhalle) zählt für Wertingen somit nur ein Sieg. Im Hinspiel erweis sich Neusäß über 40 Minuten ebenbürtig, konnte dann aber doch noch mit 27:18 niedergehalten werden. TSV-Trainerin Jana Giel muss auf die verletzte Jasmin Gerhards sowie auf Lena Eisele verzichten.

Beim Tabellenachten TSV Aichach II sind Wertingens Bezirksliga-Männer am Sonntag (17 Uhr) Favorit und gefordert – mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Haunstetten. Doch Vorsicht ist geboten: Im Hinspiel machte die kompakte Aichacher Abwehr den Wertingern das Leben schwer, ehe noch zum 22:17-Erfolg reichte. „Wir wissen, dass Aichach defensiv sehr stabil steht. Deshalb müssen wir geduldig spielen und kluge Lösungen finden, um erfolgreich zu sein“, mahnt Coach Matthias Reitenauer. Er muss auf Emu Kreher (verletzt) verzichten. Zudem ist der Einsatz von Chippo Ioja noch fraglich.

Bereits am Samstag (17.30 Uhr) empfangen die Herren II den TV Gundelfingen II zum Bezirksklassen-Derby. Die Gäste (16:4 Punkten) gehen als klarer Favorit in die Partie bei den Wertingern (4:16), die sich aber einen großen Kampf vorgenommen haben.