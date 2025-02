Schon wieder gegen Bayern München

TV Gundelfingen

Erst vor zwei Wochen gelang Handball-Oberligist TV Gundelfingen daheim gegen Bayern München mit dem 30:27 sein vierter Saisonsieg. Am Samstag um 18 Uhr steht nun das verlegte Hinrunden-Spiel beim FC Bayern auf dem Programm (Sporthalle auf dem Bayern-Campus, Ingolstädterstr. 272). Der FCB hat in dieser Runde bisher nur zwei Punkte gesammelt und steht als Schlusslicht mit dem Rücken zur Wand. Die Mannschaft hatte auch in den jüngsten Partien Probleme und wäre mit einer weiteren Niederlage so gut wie abgestiegen. Gundelfingen (8:24 Punkte) steckt ebenfalls tief im Tabellenkeller. Ein Sieg in München ist Pflicht, um weiter die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Die Gundelfinger Damen haben dieses Wochenende in der Bezirksoberliga kein Spiel.

HSG Lauingen-Wittislingen

Die Männer und Frauen der HSG sind kommendes Wochenende in der Bezirksoberliga spielfrei.

TSV Wertingen

Keine Zeit zum hadern bleibt den Wertinger Bezirksliga-Handballerinnen nach dem Unentschieden vor Wochenfrist gegen Friedberg. Schon am Samstag um 17.30 Uhr wartet in eigener Halle mit dem TSV Göggingen II ein weiterer schwerer Gegner im Kampf um die Meisterschaft. Das Hinspiel konnten die Wertingerinnen auswärts mit 25:19 für sich entscheiden. Das Rückspiel will das Team um Trainerin Jana Giel mit einer weiterhin starken Abwehrleistung und gesteigerter Trefferquote ebenfalls gewinnen. In der vergangenen Partie blieben zu viele Möglichkeiten ungenutzt – ein Faktor, der gegen den Tabellendritten entscheidend sein könnte. Trainerin Giel gibt sich trotz der Ausfälle von Leonie Böhm, Lisa-Marie Rehm und Verena Scherer optimistisch: „Mit der richtigen Einstellung und unseren Zuschauern im Rücken können wir erneut punkten.“

Icon Vergrößern Wertingens Handballerinnen freuen sich mit den Fans über ihr 17:17 gegen Friedberg. Am Samstag sollen gegen Göggingen beide Punkte her. Foto: Roland Stoll Icon Schließen Schließen Wertingens Handballerinnen freuen sich mit den Fans über ihr 17:17 gegen Friedberg. Am Samstag sollen gegen Göggingen beide Punkte her. Foto: Roland Stoll

Ebenfalls ein richtungsweisendes Heimspiel steht für die Wertinger Männer an. Und auch hier heißt der Gast Göggingen II. In der heimischen Gymnasiumturnhalle empfängt das Team von Trainer Matthias Reitenauer am Samstag um 19.30 Uhr damit den aktuellen Bezirksliga-Tabellenführer. Nach der jüngsten Niederlage gegen Friedberg III steht Wertingen unter Zugzwang: Mit einem Sieg würde sich die Mannschaft auf den dritten Rang schieben, der am Ende der Saison zum Aufstieg berechtigt. Eine Niederlage hingegen würde die Chancen auf die vorderen Plätze erheblich schmälern. Mit Robin Ost, Chippo Ioja und Fabian Munz fehlen wichtige Stützen. Im Hinspiel setzte sich Wertingen auswärts mit 31:26 durch und zeigte dabei eine starke Leistung. „Wir wissen um die Stärke von Göggingen, aber wir werden es ihnen nicht leicht machen“, gibt sich TSV-Coach Reitenauer kämpferisch.