Vorentscheidung in Wertingen

TV Gundelfingen

Die Oberliga-Handballer des TV Gundelfingen stehen vor einer wichtigen Partie bei der SG Kempten-Kottern (Samstag, 20 Uhr). Nach starken Leistungen will das Team um Gundelfingens Kapitän Tobias Bauer die nächsten beiden Punkte für den vielleicht noch möglichen Klassenerhalt einsammeln. Im Hinspiel konnte der TVG (8:22 Punkte) bereits einen überzeugenden 35:29-Sieg gegen den aktuellen Tabellenachten (14:18) einfahren. Schlüssel zum Auswärtserfolg sollen eine stabile Abwehr und das dynamische Angriffsspiel der Gärtnerstädter sein.

Die TVG-Frauen als BOL-Zweiter wollen am Sonntag, 17 Uhr, daheim den Tabellendritten TSG Augsburg (18:8) auf Distanz halten.

HSG Lauingen-Wittislingen

Nachdem vor Wochenfrist der Sprung auf den vierten Platz glückte, wollen die BOL-Handballer aus Lauingen und Wittislingen ihre Position nun mit einem Auswärtserfolg im Spiel beim BHC Königsbrunn (Samstag, 19.30 Uhr) festigen. Auf dem Papier spricht vieles für die Spielgemeinschaft. So endeten die jüngsten fünf Aufeinandertreffen mit einem Sieg der HSG. Und auch die Tabelle spricht gegen die Gastgeber, die sich dort aktuell auf Rang sieben einreihen. Aber: Die Tatsache, dass die Brunnenstädter erst eine Heimniederlage einstecken mussten, lässt aufhorchen. Und auch der Trend ist beim BHC nach der jüngsten Siegesserie von vier Spielen klar positiv. Es handelt sich somit um das Duell der beiden formstärksten BOL-Mannschaften. Zur Unterstützung HSG Lauingen-Wittislingen kommt nach längerer Zeit wieder einmal ein Fanbus zum Einsatz.

Ebenfalls Tabellenvierter in der Bezirksoberliga sind die HSG-Frauen (15:11 Punkte). Sie betreten damit am Samstag (17.30 Uhr) beim Vorletzten TSV Göggingen (7:17) in der Favoritenrolle das Spielfeld.

TSV Wertingen

Ein packender Heimspieltag steht in der Gymnasiumhalle für die Handball-Teams des TSV Wertingen an. Den Auftakt machen am Samstag (17.30 Uhr) die Frauen mit einem vorentscheidenden Topspiel um die Bezirksliga-Meisterschaft gegen Friedberg. Die Wertinger Frauen stehen vor ihrem wichtigsten Spiel der Saison. Beide Teams haben bislang nur zwei Minuspunkte auf dem Konto und dominieren die Liga souverän. Seine einzige Niederlage kassierte Friedberg (22:2 Punkte) im Hinspiel gegen Wertingen (18:2). Die Vorbereitung auf das Spitzenspiel verlief für das Team von Wertingens Trainerin Jana Giel aber alles andere als optimal. Aufgrund mehrerer Absagen hat der TSV im Jahr 2025 erst eine einzige Partie bestritten. Die fehlende Wettkampfpraxis ist ein großer Nachteil. Giel weiß aber: „Die Mädels brennen auf die Partie und können es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht.“

Im Anschluss um 19.30 Uhr, treffen die Wertinger Bezirksliga-Männer auf Friedberg III. Mit derzeit nur zwei Minuspunkten mehr als Tabellenführer Göggingen II (24:6) halten die Zusamstädter (22:8) den Anschluss an die Tabellenspitze. Die Gäste aus Friedberg (19:13) haben das Hinspiel knapp verloren. TSV-Trainer Matthias Reitenauer rechnet erneut mit einer engen Partie.

Den Abschluss des Heimspieltags machte das Derby der zweiten Herren-Mannschaft gegen die HSG Lauingen-Wittislingen II am Sonntag um 16 Uhr. Die Gäste reisen als Tabellenführer der Bezirksklasse an und sind damit Favorit. Dennoch wollen die Wertinger das Spiel so lange wie möglich offen halten und an die starke Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen, wo sie bis zwei Minuten vor Schluss auf Augenhöhe agierten.