Wertinger Remis im Damen-Topspiel

TV Gundelfingen

In einer spannenden Verbandsliga-Partie unterlagen Gundelfingens Handballer bei der SG Kempten/Kottern letztlich noch relativ klar mit 32:37 Toren. Die Gastgeber setzten sich dank ihrer dynamischen Spielweise schnell einige Tore ab. Als Gundelfingen seine Abwehr auf Manndeckung gegen den auffälligsten SG-Akteur umstellte, zeigte dies Wirkung. In einem temporeichen Schlagabtausch kam der TVG nun etwas heran, konnte das Spielgeschehen aber nicht zu seinen Gunsten wenden und musste sich trotz einer starken kämpferischen Leistung geschlagen geben. Das Endergebnis fiel etwas zu hoch aus, spiegelt aber die spannende und intensive Begegnung wider. Die SG Kempten/Kottern machte im Gegensatz zum TV Gundelfingen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. (MSCH)

Spielfilm: 4:4, 10:7, 13:8, 18:14 – 23:17, 26:20, 28:25, 31:29, 36:40, 37:32 TVG-Männer: Brucker, Lischka; Röhm, Schaarschmidt, Gerstmayr, Rödter, Wiedemann (4 Tore), Bauer (8/4 Siebenmeter), Hößler, Krumscheid (3), Nief (3), Frömel (4), Deininger, Lohner (2), Bihler (8)

HSG Lauingen-Wittislingen

Das BOL-Spiel beim BHC Königsbrunn war nicht nur bis zum Schluss spannend, sondern für Lauingen-Wittislingen letztlich auch erfolgreich. Die Gäste führten die meiste Zeit knapp und retteten eine 32:31-Führung bis zum Schlusspfiff. Im Duell der beiden formstärksten Mannschaften baute die HSG damit ihre Serie auf sechs Siege aus. Das Spiel begann wie erwartet mit hohem Tempo der Gastgeber. Doch die HSG hielt gut dagegen und zog sich diszipliniert zurück, sodass die Brunnenstädter in den Positionsangriff gezwungen wurden. Mit einem knappen 15:16 ging es in die Kabinen. Lange war keine Tendenz erkennbar, in welche Richtung das Spiel kippen könnte. Einzig die Tatsache, dass der BHC nicht ein einziges Mal in Führung gehen konnte, beruhigte die Nerven der mitgereisten HSG-Fans etwas. In der entscheidenden Phase zeigte Gäste-Torhüter Johannes Daumann wichtige Paraden. Die HSG Lauingen-Wittislingen festigt Rang vier. Nach einem spielfreien Wochenende warten dann zwei Aufeinandertreffen mit dem VfL Günzburg auf die Spielgemeinschaft. (CHR)

Spielfilm: 4:4, 7:10, 11:11, 13:16, 15:16 – 21:21, 26:26, 29:29, 30:32, 31:32 HSG-Männer: Daumann, Kling, Max. Maier (2 Tore/1 Siebenmeter), Egger (2), L. Soderer (10), Wendland (6), Märkl (1), Kinzler (5), M. Soderer (1), Kleinle (1), Wenger (4)

TSV Wertingen

Das Topspiel der Frauen-Bezirksliga zwischen Wertingen und Tabellenführer TSV Friedberg vor großer Kulisse in der Gymnasiumhalle wurde offensiv wie defensiv höchsten Ansprüchen gerecht und endete mit einem gerechten 17:17-Unentschieden. Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start und verschafften sich mit schnell vorgetragenen Angriffen einen frühen Vorteil. Doch Gast Friedberg ließ sich nicht beirren, spielte clever und profitierte von einer schwachen Wertinger Siebenmeter-Verwertung. In der zweiten Halbzeit dominierten beide Abwehrreihen die Begegnung. Technische Fehler häuften sich im Angriff, kein Team konnte einen entscheidenden Vorteil erzielen. Die Begegnung war ein Statement für den hohen sportlichen Standard beider Kontrahenten und wird in Erinnerung bleiben. (ANSE)

Spielfilm: 5:2, 7:6, 8:9 – 11:12, 15:16, 17:17 TSV-Frauen: Rehm, Wenninger; Böhm, Dieminger, L. Eisele (1), R. Eisele (1), Fritsch (5), Gerhards (2), Heindel (1), Keilhammer, Kolch, Liehr, Scherer (2), Schimmer (5)

Das mit Spannung erwartete Heimspiel gegen Friedberg II verloren Wertingens Bezirksliga-Handballer 28:31. Die in der Abwehr gut gestaffelten Gäste überzeugten mit routinierter und konsequenter Spielweise, während die Heimmannschaft vor allem durch technische Fehler und mangelnde Durchschlagskraft auffiel. Trotz intensiver Bemühungen war es Wertingen nicht möglich, die stabile Friedberger Defensive entscheidend zu überwinden. Besonders in der Schlussphase offenbarten die Hausherren Defizite. Eine hektische Spielphase, geprägt von vielen technischen Fehlern, ermöglichte es den Gästen, sich mit drei entscheidenden Treffern den Sieg zu sichern. Diese Niederlage ist für Wertingen ein schwerer Rückschlag im Kampf um vorderer Tabellenplätze. Bereits am Samstag kommt es zum nächsten Heimspiel gegen Göggingen II.

Spielfilm: 2:4, 11:10, 16:15 – 19:21, 27:27, 28:31 TSV-Männer: Bestle, Cupic; Biedermann (3 Tore), Biletic, Burgkard (6), Gump (3), Müller, Munz, Nagler (3), Ost (1), Reiner (2), Reissner (5/2 Siebenmeter), Sailer, Silviu-Ciprian (5/1)