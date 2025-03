Ein Meilenstein für Schretzheim im Titelrennen

Gegen das Schlusslicht der 2. Bundesliga Süd, die SG Athena/Jahn Freiburg, taten sich die Keglerinnen des BC Schretzheim unerwartet schwer. Doch gewannen sie letztlich mit ihrem besten Ergebnis dieser Saison 6:2 (3354:3272).

Dieser Sieg ist ein großer Schritt in Richtung Meistertitel, denn die Verfolger Leimen (3:5 bei DKC/BW Freiburg) und Kipfenberg (4:4 gegen KC Schrezheim II) ließen Punkte liegen. Bei vier noch ausstehenden Spielen hat Spitzenreiter Schretzheim nun vier Punkte Vorsprung.

Schretzheim auch im Livestream

Am Start unterlag Katrin Gulde klar der Gäste-Besten, Jasmin Nübling (597). Simone Perzl dagegen punktete. In der Mitte gewannen Christina Bischof sowie Monika Kopp, die sogar ihre Heimbestleistung (577) einstellte. Es stand 3:1 in den Duellen bei nur noch sechs Holz Rückstand. Dann bekamen die zahlreichen Zuschauer vor Ort und im Livestream die persönliche Bestleistung von Marion Frey zu sehen (633 Holz). Der Punktverlust von Nicole Weitmann-Griesinger, die verletzt nach 60 Wurf für Christine Grau ausgewechselt wurde, war zu verschmerzen.

Ergebnisse: K. Gulde – J. Nübling 0:1 (0:4/540:597), S. Perzl – S. Steimle 1:0 (3:1/534:520), M. Kopp – S. Faller 1:0 (2:2/577:564), C. Bischof – S. Disch 1:0 (3:1/551:527), M. Frey – V. Vermigallo/P. Weber 1:0 (4:0/633:522), N. Weitmann-Griesinger/C. Grau – A. Riebsamen 0:1 (2:2/519:542)