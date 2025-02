Schretzheims Damen dürfen auf die Bundesliga hoffen

Auf den Heimvorteil können sich die Keglerinnen des BC Schretzheim verlassen. Sie gewannen das Spitzenspiel der 2. Bundesliga Süd gegen den DSKC Frisch Auf Leimen mit 6:2 (3189:3148). Dabei waren die gezeigten Leistungen auf beiden Seiten aber kaum zweitligatauglich.

In der Startpaarung punkteten sowohl Katrin Gulde wie auch Simone Perzl trotz unterdurchschnittlicher Resultate. Sie spielten einen Vorsprung von 53 Holz heraus. Monika Kopp (534) erzielte ihr bestes Saisonergebnis auf heimischen Bahnen und gewann ihren Punkt ungefährdet mit einem Plus von 39 Holz. Christina Bischof (568) punktete mit dem besten BCS-Tagesergebnis. Beim Zwischenstand von 4:0/plus 138 war das Spiel eigentlich gelaufen. Doch in der Schlusspaarung schmolz der Vorsprung nur so dahin. Marion Frey, körperlich angeschlagen, verlor gegen die Tagesbeste Sabine Steinmann (594) alle Sätze sowie 81 Holz. Auch Nicole Weitmann-Griesinger konnte nur einen halben Satzpunkt gewinnen. Am Ende reichte der Vorsprung aber noch aus.

Schützenhilfe für Schretzheim

Letztlich verlief dieser zwölfte Spieltag ganz im Sinne der Schretzheimerinnen. Denn das bisherige Schlusslicht und nächster BCS-Gegner, Liedolsheim II, kam in Kipfenberg, dem neuen Zweitplatzierten, zu einem Unentschieden. So hat der BCS (18:6 Punkte) nun drei Zähler Vorsprung auf die Verfolger.

Ergebnisse: K. Gulde – L. Loy 1:0 (4:0/520:480), S. Perzl – S. Rautenbach 1:0 (2:2/525:512), M. Kopp – M. Beyerer/G. Sauter 1:0 (3:1/534:495), C. Bischof – C. Nimis-Nießner 1:0 (3:1/568:522), M. Frey – S. Steinmann 0:1 (0:4/513:594), N. Weitmann-Griesinger – C. Mahl 0:1 (0,5:3,5/529:545)