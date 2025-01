Schretzheims Damen auf Zweitliga-Kurs

Ein packendes Duell lieferten sich Schretzheims Keglerinnen in der 2. Bundesliga Süd mit dem gastgebenden SKK Oberlauterbach – und gewannen gegen den Herbstmeister 5:3 mit dem knappen Vorsprung von elf Holz (3165:3154). Bei zwei Punkten Vorsprung führt Schretzheim die Tabelle an und steuert Bundesliga-Kurs.

Schretzheim gut aufgestellt

Die Aufstellung stellte sich am Ende als goldrichtig heraus. Während Simone Perzl am Start nicht an das Ergebnis der Vorwoche anknüpfen konnte und den Punkt samt 36 Holz abgab, nutzte Katrin Gulde die Schwäche ihrer Gegnerin aus und gewann mit plus 50 Holz. In der Mittelpaarung startete der BCS optimal. Christina Bischof gewann mit der Bestleistung von 558 Holz den zweiten MP vorzeitig (plus 21 Holz). Nicole Weitmann-Griesinger dagegen verlor um 23 Holz. Beim Zwischenstand von 2:2 (plus 12) war noch nichts entschieden. Monika Kopp lag gegen die Schnittbeste der Niederbayern nach drei Bahnen sogar leicht vorn (2:1/plus 5), verlor aber letztlich um 17 Holz. Marion Frey punktete mit 16 Holz im Plus, sodass der BCS am Ende elf Holz mehr auf der Anzeige hatte. Mit nun 16:6 Punkten (53 MP) führt der BCS weiterhin die 2. Bundesliga vor Kipfenberg (14:8/48 MP) und dem kommenden Gegner Frisch Auf Leimen ( 2:8/45 MP) an, der am Wochenende noch ein Nachholspiel hat.

Ergebnisse: M. Jacob – S. Perzl 1:0 (3:1/536:500), K. Stieglmeier – K. Gulde 0:1 (0:4/475:525), F. Rabauer – C. Bischof 0:1 (1:3/537:558), V. Stübinger – N. Weitmann-Griesinger 1:0 (3:1/558:535), M. Wagner – M. Kopp 0:1 (2:2/536:519), M. Söder – M. Frey 0:1 (2:2/512:528)