Der TSV Wertingen bekommt im Sommer einen neuen Trainer

Beim Fußball-Landesligisten TSV Wertingen sitzt ab nächster Saison ein neuer Cheftrainer auf der Bank: Nach einem Jahr Abstinenz vom Trainergeschäft übernimmt im Sommer der ehemalige TSV-Spieler Uli Bunk die sportliche Verantwortung auf dem Judenberg.

Mit einem jungen und ambitionierten Trainer wie Bunk will der TSV Wertingen den eingeschlagenen Weg weitergehen. Von 2009 bis 2015 absolvierte der 38-Jährige stolze 146 Spiele im TSV-Dress. So hat Wertingen nicht nur aus sportlicher Sicht den Wunschkandidaten, sondern gleichzeitig einen alten Weggefährten, der den Verein bestens kennt, verpflichten können.

Wertingens Ziel ist der Ligaerhalt

Die Veränderung auf der Wertinger Kommandobrücke kommt nicht überraschend. Der amtierende Coach und angehende Lehrer Tjark Dannemann startet zum neuen Schuljahr in sein Referendariat, sodass der Trainer-Aufwand nicht zu stemmen ist. An Bord bleibt Co-Spielertrainer Andreas Kotter, der bereits in seine sechste Saison mit den Zusamstädtern gehen wird. Bis es so weit ist, richten Dannemann und Kotter mit ihrer Mannschaft den vollen Fokus auf das Saisonziel Landesliga-Erhalt.

Dannemann-Nachfolger Uli Bunk absolvierte 146 Spiele im TSV-Dress. Foto: Georg Fischer