Der TSV Wertingen gewinnt gleich doppelt

Die beiden Spitzenteams der Bezirksliga Nord waren am Wochenende die Testspielgegner Nummer zwei und drei während der Winter-Vorbereitung des Fußball-Landesligisten TSV Wertingen. Dabei konnten sich die Zusamtaler sowohl gegen den SV Wörnitzstein/Berg (2:0) als auch gegen den TSV Hollenbach (4:1) durchsetzen. „Es lief mehr als ordentlich“, war TSV-Sportleiter und Spieler Florian Eising mit den beiden Heimauftritten auf Kunstrasen sehr zufrieden.

Wertingen - Wörnitzstein 2:0

Nicht mitwirken konnten bei Wertingen im ersten Test Marco Schiermoch, der sich während der Woche im Training verletzt hatte, und Yusef Al-Khovari, welcher sich bei der 1:5-Niederlage vor einer Woche im Duell mit dem FC Pipinsried Blessuren zugezogen hatte. Trainer Tjark Dannemann nominierte mit Blick auf das Spiel am nächsten Tag gegen Hollenbach nur einen Kader mit 13 Mann. „Die Idee war, dass jeder unserer Akteure viel Spielpraxis bekommen sollte, ohne in beiden Begegnungen viele Wechsel vorzunehmen“, so Florian Eising. Selbst nahm der defensive Mittelfeldspieler neben Bastian Völk als einziger TSV-Kicker auf der Bank Platz, wurde aber schon nach einer halben Stunde eingewechselt. Bis dahin gab es noch so manchen Leerlauf bei den Gastgebern. Doch zwei Minuten vor dem Seitenwechsel traf Alexander Wiedemann zur 1:0-Führung, was die Wertinger für die zweite Halbzeit beflügelte. Da rollte der Ball wesentlich gepflegter durch die eigenen Reihen. Und folgerichtig erzielte Marcel Mayr drei Minuten vor dem Abpfiff den zweiten Wertinger Treffer zum 2:0-Endstand gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga.

TSV Wertingen: Reithmeir, Heiß 80. Völk), Beham (31. Eising), Fischer, Wiedemann, Rueß, Gerold, Kotter, Mayr, Gebauer, Storzer. – Tore: 1:0 Alexander Wiedemann (43.), 2:0 Marcel Mayr (87) – Gelb-Rot: Dominik Bobinger (57./SV Wörnitzstein).

Wertingen - Hollenbach 4:1

Mit Kapitän Maximilian Beham stand bei den Hausherren nur ein Spieler in der Anfangsformation, der am Tag zuvor auch gegen Wörnitzstein begonnen hatte. Beham war es auch, der das erste Ausrufezeichen setzte, als er in der 7. Minute einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung verwandelte. Wertingen war gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter fortan dominierend und erhöhte bereits nach zwölf Minuten durch Roman Tsebeliuk auf 2:0. Und nach 28 Minuten stellte Winter-Neuzugang Roman Große seine Torgefährlichkeit unter Beweis, als er zum 3:0 traf. „Ja, er hat wieder gezeigt, dass er ein richtiger Knipser sein kann“, lobte Teamkollege Florian Eising den 26-Jährigen, der bereits beim 1:5 gegen den FC Pipinsried getroffen hatte. Hollenbach konnte zwar mit dem Pausenpfiff durch Georgios Dontis auf 3:1 verkürzen, fand aber nach sieben Wechseln zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht seinen Rhythmus. Wertingen blieb das tonangebende Team und stellte durch Christoph Prestel in der 48. Minute den 4:1-Endstand her.

TSV Wertingen: Scherl, Prestel, Beham, Müller, Knöpfle, Eising, Hein, Tsebeliuk, Zeyer, Große, Fiedler (Fischer, Kotter, Rueß). – Tore: 1:0 Maximilian Beham (6/FE), 2:0 Roman Tsebeliuk (24.), 3:0 Roman Große (28.), 3:1 Georgis Dontsis (45.), 4:1 Christoph Prestel (48.)