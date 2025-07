Starkregen in Gundelfingen: Auto bleibt in Unterführung liegen

Einer von etwa 20 Einsätzen, der die Gundelfinger Feuerwehrleute beim Starkregen in der Nacht von Sonntag auf Montag auf Trab hielt, wurde durch ein Auto ausgelöst, welches in der Unterführung beim Bahnhof stecken geblieben war. Denn dort stand das Wasser laut Kommandant Wohlhüter etwa einen halben Meter hoch – zu hoch für den Motor des Wagens. Denn der konnte bei der versuchten Durchfahrt nur noch Wasser statt Luft ansaugen und verweigerte daraufhin die Arbeit. Mehrere Feuerwehrleute schoben das Fahrzeug daraufhin aus der Unterführung heraus.

Probenraum der Stadtkapelle Gundelfingen vollgelaufen

Auch einige Keller mussten ausgepumpt werden, etwa am Bühl, in der Alemannenstraße und im Stadtteil Peterswörth. Der Probenraum der Stadtkapelle blieb ebenfalls nicht verschont, erklärt der Vorsitzende Bernd Pfab während der Aufräumarbeiten am Folgetag. „Wir wissen noch nicht, was kaputt ist“, sagt er. Zu diesem Zeitpunkt steht dort noch Wasser. „Das haben wir kurz vor dem Schnellefest eigentlich nicht mehr gebraucht“, so Pfab. Verletzt wurde in der Nacht – abgesehen von den abgestürzten Störchen – niemand.