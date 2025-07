Gewitter und Hagel in Bayern: Unwetter führen zu Unfall auf A8 in Schwaben

Ein Unwetter mit mehreren einzelnen Gewittern ist in der Nacht von Sonntag auf Montag über den Westen Bayerns hinweggezogen. Dabei kam es mancherorts zu Starkregen mit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter und zu Windböen um die 70 Kilometer pro Stunde. Auch vor Hagel hatte der Deutsche Wetterdienst in einer Unwetterwarnung für die Region Schwaben gewarnt. Doch die Schadensbilanz fällt ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge glimpflich aus.

Unwetter in Schwaben: Starker Regen führt zu Aquaplaning-Unfall auf A8 bei Burgau

Wie die Einsatzzentrale der Polizei Schwaben Nord auf Anfrage mitteilt, habe es im gesamten Einsatzgebiet rund um die Stadt Augsburg sowie in den Landkreisen Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries nur kleinere Zwischenfälle gegeben. An vielen Orten seien durch starken Wind etwa Verkehrsschilder oder Bauzäune umgefallen, die nicht ausreichend befestigt waren. Ein Sprecher sagte: „Alles, was lose war, hat sich verabschiedet.“

Einen größeren Einsatz habe es auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart gegeben: Zwischen Zusmarshausen und Burgau hat es am Abend angesichts des Starkregens einen Unfall durch Aquaplaning gegeben. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich drehte und über die Fahrbahn rutschte. Der Fahrer sowie auch die anderen Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Allerdings kam es in der Folge zu einem größeren Rückstau mit viel Stop-and-Go-Verkehr.

Trotz Gewittern, Wind und Hagel bleibt Nacht in Schwaben laut Polizei ruhig

Abgesehen davon blieb es laut Polizei ruhig in Nordschwaben. Auch ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West in Kempten berichtet trotz des Unwetters von einer weitgehend ruhigen Nacht. Es habe keinerlei größere Zwischenfälle gegeben und keine Verletzten. Später in der Nacht beruhigte sich die Lage in Schwaben. Der Regen in Bayern hält allerdings auch am Montag in einem „breiten Streifen zwischen Allgäu und Fränkische Schweiz“ über mehrere Stunden an. Dabei kommt es laut Deutschem Wetterdienst zu Niederschlagsmengen zwischen 25 und 30 Litern pro Quadratmeter, sie können aber auch in einzelnen Unwetterregionen auf über 60 Liter steigen.