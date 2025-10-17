Steinheimer fordern Öffnung des gesperrten Bahnübergangs

Mit einer Klage hat sich eine Landwirtin aus Steinheim diese Woche an unsere Redaktion gewandt. „Wann wird denn endlich der gesperrte Bahnübergang in Steinheim wieder geöffnet?“, fragte die Anruferin. Gegenwärtig laufe noch die Maisernte auf Hochtouren. „Wir müssen dringend auf unsere Felder“, betonte die Landwirtin. Und das sei nicht nur ihr privates Problem. Sie rufe auch im Namen anderer Betriebe an. Denn es werde jetzt Gerste, Weizen, Tricale oder Gründüngung gesät. Zudem kämen Steinheimer und Steinheimerinnen auch nicht zu ihren Krautgärten nördlich der Bahnlinie.

Triebwagenführerin hat womöglich eine Katastrophe verhindert

Gemeint ist der unbeschrankte Bahnübergang in der Sudetenstraße, der seit dem Zugunglück vom 21. August gesperrt ist. Es war Glück im Unglück: Bei dem Unfall wurden „nur“ zehn Personen leicht verletzt. Ein Agilis-Zug rammte einen Lastwagen-Anhänger, der sich auf den Gleisen befand. Hätte die Triebwagenführerin nicht so schnell reagiert, wäre es womöglich zu einer Katastrophe gekommen. Immerhin saßen – und standen – 130 Personen in dem Zug, der bei dem Zusammenstoß entgleiste.

Den Übergang, der nur mit Lichtsignalen gesichert ist, wollte die Deutsche Bahn wohl schon vor einigen Jahren dichtmachen. Passiert ist das aber nie. Steinheimer hätten sich gegen eine Schließung des Wegs ausgesprochen, wie Dillingens Pressesprecher Jan Koenen Anfang September mitteilte. Der Unfall-Übergang soll irgendwann eine Überführung bekommen.

„Der Bahnübergang ist irreparabel beschädigt“

Es schaut derzeit nicht danach aus, dass der Bahnübergang in Steinheim bald wieder geöffnet werden kann. „Der Bahnübergang ist irreparabel beschädigt“, teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage mit. Daher könne der Straßenverkehr die Eisenbahnstrecke an dieser Stelle erst nach der vollständigen Erneuerung der Bahnübergangstechnik wieder kreuzen. Und weiter informiert die Bahn-Sprecherin: „Eine Prognose, bis wann die Bahnübergangstechnik erneuert ist, können wir aktuell noch nicht mitteilen.“ In der Regel nehmen ihren Worten zufolge Planung, Genehmigung und Bau von Bahnübergangsanlagen „mehrere Jahre“ in Anspruch. Die Sprecherin bittet darum, „die Beeinträchtigungen zu entschuldigen“.

Eine Frage ist nach wie vor unbeantwortet: Was hatte der Lastwagen bei dem Unfall in Steinheim auf den Gleisen zu suchen? Der Schwertransport war nach Informationen unserer Redaktion nicht für diese Strecke genehmigt. Bei der Polizei gab es am Freitag noch keine Antwort. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Dillingen dauerten nach wie vor an, sagt Pressesprecher Gunther Hetz. Und die Erstellung des unfallanalytischen Gutachtens sei noch nicht abgeschlossen. (mit mayjo)