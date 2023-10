Syrgenstein-Staufen

Im Schlössle in Staufen leitet ein junges Team die Küche

Junge Gastronomen: Die Pächter vom Schlössle in Staufen Max Fröscher und Martina Heßler (Zweite von links) haben mit Julia Baamann (links) und Beverly-Ann Küppers zwei junge Köchinnen, die sich in der Küche austoben dürfen.

Plus Im Gasthaus Schlössle kochen eine 19-Jährige und eine 21-Jährige. Vom Personalmangel in der Gastronomie spüren die Pächter Max Fröscher und Martina Heßler nichts.

Julia Baamann und Beverly-Ann Küppers stehen in der Küche. Während sie laut Musik hören, rühren sie Gurkensalat an, schneiden Gemüse für den Beilagensalat und schuppen einen Hecht ab. Die 19-Jährige aus Haunsheim und die 21-Jährige aus Bachhagel haben seit ein paar Wochen die Küche im Gasthaus Schlössle in Staufen übernommen. Die gelernten Köchinnen geben sich selbstbewusst, scherzen mit ihrem Chef Max Fröscher, sagen ihm aber auch mal, wenn er die Küche verlassen soll. Fröscher hat Ende März das Gasthaus Schlössle zusammen mit seiner Freundin Martina Heßler übernommen. Die vorherige Betreiberin Karin Krywald hatte im Februar zugesperrt. Steigende Kosten und Personalmangel machten ihr wie vielen im Landkreis Dillingen, zu schaffen. Fröscher, der 34 Jahre alt ist, sieht die Zukunft in der Jugend: "Es ist Zeit, jungen Leuten, die Inspiration und Freude am Beruf haben, Freiräume zu geben."

Bis vor einem Monat stand der gebürtige Giengener noch mit einer Angestellten selbst in der Küche. Nun rührt er interessiert mal im Kochtopf, fragt neugierig bei Küppers nach. Die 21-Jährige aus Haunsheim hat vor ihrer Ausbildung in einer Gaststätte im Bayerischen Wald gearbeitet, bevor ihre Berufsschulkollegin Baamann sie nach Staufen brachte. Die 19-Jährige, die bei Regens-Wagner in Dillingen gelernt hat, arbeitet auch erst seit Ende September im in Gasthaus Staufen. Ihre Leidenschaft für den Beruf können die zwei Frauen hier ausleben, Rezeptideen verwirklichen und die Küche nach ihrem Gefallen führen. "Wir haben die Küche erst mal auf den Kopf gestellt", sagt Baamann und lacht.

