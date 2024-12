Unterbechingerin sammelt für rumänische Tiere in Not

Die Tierschützerin Tina Müller aus Unterbechingen kümmert sich seit mehr als einem Jahr um Geta Craciun, eine Tierschützerin in Bukarest, die allein rund 300 Hunde und Katzen versorgt. Müller will verhindern, dass die Tiere verhungern. Geta Craciun hatte die streunenden Tiere immer aus eigenen Mitteln versorgt, um sie vor dem Abschuss zu bewahren, doch im vergangenen Jahr war ihr dafür das Geld ausgegangen. Über eine rumänische Bekannte hatte Müller von der Not der Tiere in dem osteuropäischen Land erfahren und wollte helfen.

„Wenn die Hunde hungrig sind, verlassen sie ihre gewohnten Futterstellen und fangen an zu wandern“, sagt Müller über die aktuelle Situation. Damit machten sie allerdings auch Hundefänger auf sich aufmerksam, die die Tiere zu Tötungsstationen brächten. „Leider machen sie bei der Suche nach Futter auch Jäger und Förster auf sich aufmerksam“, sagt Müller. „Neulich wurde bereits ein Hund mit Schrotkugeln erschossen und fand einen grausamen Tod.“ Tina Müller hilft Craciun mit Spendengeldern, die Tiere kastrieren zu lassen, um die Population der Streuner zu minimieren.

Futter-Großbestellung soll Tierleid lindern

„Die dort im Freien lebenden Hunde und Katzen haben ohnehin schon ein schweres Los ohne ein sicheres, liebevolles Zuhause bei einer Familie, die sie versorgt“, sagt Müller. Sie lebten täglich ohne Schutz vor Regen, Kälte und Schnee. „Die Hündinnen sitzen mit ihren Welpen durchnässt in stillgelegten Kanalrohren und können sie kaum noch säugen, weil sie aus Futtermangel ausgezehrt sind und keine Milch mehr produzieren.“

Besonders im Winter benötigten die Tiere Futter. Deshalb sammelt Müller wieder Geld für Futterspenden ein. „Für 22 Euro gibt es einen großen Sack Hunde- oder Katzenfutter“, sagt Müller. Das Ehepaar Renner von der Firma Weidezaunprofi aus Gundelfingen hätten diesen Sonderpreis angeboten. Wer spenden möchte, kann den Betrag an eines der Spendenkonten von Tina Müller und ihrem Mann Markus Graf überweisen. Am 12. Dezember werde mit dem gesammelten Geld eine Großbestellung ausgelöst, erklärt Müller. Das Futter werde dann direkt nach Rumänien geschickt. Anfang 2025 will Müller einen Verein gründen, um dann auch Spendenbescheinigungen ausstellen zu können.

Spendenkonto: Markus Graf, Volksbank Brenztal, IBAN: DE48 6006 9527 0087 4760 10, oder per Paypal an animallove4you@gmail.com. Weitere Informationen gibt es bei Tina Müller unter der Telefon 015201731252.