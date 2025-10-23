Mit Herz und Verstand den Wandel begleitet: Unterglauheimerin Paula Heider feiert 100. Geburtstag

Auf Familienfeiern hat Paula Heider immer einen besonderen Wert gelegt. Jetzt kamen ihre Angehörigen zu einem außergewöhnlichen Fest im Gasthaus zum Kreuz in Blindheim zusammen. Dort feierte die Unterglauheimerin am Samstag ihren 100. Geburtstag. Ihr Sohn Johann Heider erinnerte dabei an besondere Redewendungen der Seniorin. Einen unruhigen Zappelphilipp etwa nennt Paula Heider einen „Sprengengel“. Und wenn die Unterglauheimerin in Erinnerungen schwelgt, kann es heißen: „Der isch mit seim Brennabor dahergefahren.“ Dies sei damals eine Automarke gewesen, wie ihr Sohn bei dem fröhlichen Treffen anmerkte. Dem Doktor habe seine Mutter mitunter geklagt, dass sie „so an Schwendel“ (Schwindelgefühle) habe. Der Schluss, den Johann Heider zog: „Trotzdem kann man 100 werden.“

Die Spanne der Lebenserfahrungen der Jubilarin reicht vom Zweiten Weltkrieg bis zur Digitalisierung. Den Wandel habe sie mit Herz und Verstand begleitet, sagt Johann Heider. „Mit ihrem Durchhaltevermögen, ihrer gesunden Kritik und ihrem Glauben an das Gute war sie uns ein Vorbild.“

1953 heiratete Paula Schmid den Steinheimer Johann Heider

Paula Heider war eine geborene Schmid (Hofname Koismer), das Jüngste von sieben Kindern. Sie kam am 18. Oktober 1925 in Unterglauheim zur Welt und absolvierte eine Ausbildung zur Damenschneiderin in Höchstädt. 1953 heiratete sie den Steinheimer Johann Heider, mit dem sie die beiden Kinder Johann und Rudolf großzog. Einen schweren Schicksalsschlag musste die Familie hinnehmen, als Rudolf 1975 im Alter von 16 Jahren starb. Die Heiders führten ein Raumausstattungsgeschäft in Unterglauheim. 1999 starb Ehemann Johann Heider.

Paula Heider begleitete mit Hingabe das Aufwachsen ihrer drei Enkel, die sie mit großzog. Inzwischen freut sie sich auch über drei Urenkel. Seit fünf Jahren verbringt die Unterglauheimerin ihren Lebensabend in der Seniorenwohngruppe St. Florian in Höchstädt. „Täglich betet sie für ihre ganze Familie“, berichtet ihr Sohn Johann. Aufgrund ihrer geistigen Fitness habe sie immer noch regen Kontakt zur ganzen Verwandtschaft. Zur Feier ihres 100. Geburtstags im Gasthaus zum Kreuz waren auch Bürgermeister Jürgen Frank, Pfarrer Anoop Antony, Schwester Nicole Oblinger, Dr. Klemens Kügel und Christine Lipp vom Haus St. Florian gekommen. Ihre Enkel und Urenkel bereiteten der Jubilarin eine liebevolle musikalische Einlage.

Die 100-Jährige ist ein leidenschaftlicher Fan des FC Bayern München

Die 100-Jährige ist ein leidenschaftlicher FC-Bayern-München-Fan. Wegen ihrer Sehbehinderung kann Paula Heider die Spiele aber nicht mehr im Fernsehen verfolgen. Johann Heider muss ihr deshalb darüber berichten. Wenn die Bayern mal eine Niederlage einstecken müssen, sagt Paula Heider: „Hams wieder verlora, dia Drialer.“