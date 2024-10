Leonhardiritt in Unterliezheim wird von einem Unfall überschattet

Tausende Besucherinnen und Besucher stehen am Sonntagvormittag in Unterliezheim am Straßenrand. Mehr als 100 Reiterinnen, Reiter und Kutscher zelebrieren zusammen mit ihren geschmückten Pferden und Gespannen eine der größten Brauchtumsveranstaltung dieser Art in Schwaben. Der Leonhardiritt in Unterliezheim ist gelebte Tradition und pünktlich zum Start hat sich auch der Nebel aus dem Dorf verzogen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten ihren zweimaligen Umritt durch das Dorf in ebenso freudiger Erwartung wie die Gäste am Wegesrand. Doch dieses Mal wird der Umritt von einem schlimmen Unfall überschattet. Eine Frau und ein Kind werden dabei laut Polizei Dillingen verletzt.

Frau wird mit Hubschrauber nach Augsburg geflogen

Angeführt von der Musikkapelle Lutzingen und begleitet von einer Fahnenabordnung der Unterliezheimer Feuerwehr starten Reiterinnen, Reiter, Gespannführer und Kutscher den Leonhardiritt in Unterliezheim. Doch bereits nach kurzer Zeit stoppt das Geklapper der Hufe auf dem Asphalt, und der Pferdeumzug kommt unerwartet zum Stehen.

An einer Kutsche sei es nach Angaben der Polizeiinspektion Dillingen kurz nach dem Start des Umzugs zu einem Bruch eines Waagscheits der Kutsche gekommen. Deshalb scheute eines der Kutschpferde und die Begleitperson, eine 58-Jährige, verletzt sich beim Versuch, das Tier zu beruhigen. Die Kutsche kracht in einen Gartenzaun, ein zweijähriges Kind erleidet Prellungen im Kieferbereich. Die Kutsche ist zu diesem Zeitpunkt voll besetzt mit Kindern.

Dann geht es Schlag auf Schlag: Nach kurzer Zeit treffen Rettungsdienst, Notarzt und Polizei ein, um die verletzte Kutschenbegleiterin zu versorgen und den Unfall aufzunehmen. Ein Hubschrauber bringt die 58-Jährige mit schweren, aber keinen lebensgefährlichen Verletzungen ins Universitätsklinikum Augsburg, heißt es seitens der Polizei. Der Leonhardiritt wird daraufhin sofort umgeleitet. Einige Zuschauerinnen und Zuschauer verlassen die Veranstaltung aufgrund der Geschehnisse vorzeitig.

Zwei Verletzte nach Kutschenunfall in Unterliezheim

Begonnen hat die traditionelle Patroziniumsveranstaltung in Unterliezheim mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Leohnhard, der in Konzelebration von Domkapitular Monsignore Alessandro Perego aus Augsburg und dem neuen Ortspfarrer Pater Binu Kachappilly gefeiert wird. Anschließend haben die Geistlichen in Begleitung der Ehrengäste, unter ihnen die Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange und Christoph Schmid, Lutzingens Bürgermeister Christian Weber mit seinen Amtskollegen Stephan Herreiner (Bissingen), Klaus Friegel (Finningen) und Stephan Karg (Höchstädt), auf der Ehrentribüne ihren Platz eingenommen.

Beim Leonhardiritt ist es zu einem schlimmen Unfall gekommen. Eine Frau wurde dabei verletzt. Die Kutsche krachte in einen Gartenzaun. Foto: Horst von Weitershausen

In seiner Begrüßung verweist Lutzingens Zweiter Bürgermeister Peter Hurler auf die Patroziniumsfeier mit Leonhardiritt als kulturellen Höhepunkt im Ort und dankt in diesem Zusammenhang den zahlreichen Besuchern und Mitwirkenden für ihren Beitrag an dieser Brauchtumsveranstaltung. Bürgermeister Christian Weber dankt allen, die mitgeholfen haben, dieses Patrozinium gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus dem Landkreis und darüber hinaus feiern zu können.

Die Reiterinnen und Reiter haben sich herausgeputzt. Foto: Horst von Weitershausen