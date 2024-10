Tausende Besucher werden beim Leonhardiritt in Unterliezheim erwartet

Die Pfarrgemeinde St. Leonhard Unterliezheim veranstaltet am Sonntag, 27. Oktober, mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr zum bereits 32. Mal den 1991 wiederbelebten Leonhardiritt unter der Schirmherrschaft von Landrat Markus Müller. Die traditionsreiche Veranstaltung beginnt um 9.15 Uhr mit einem Festgottesdienst zum Patrozinium in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Leonhard. Der Gottesdienst wird von Domkapitular Monsignore Alessandro Perego zelebriert. Der neue Ortsgeistliche, Pater Binu Kachappilly Joseph wird konzelebrieren.

Domkapitular Perego ist Leiter des Bischöflichen Konsistoriums. Er stammt aus Monza bei Mailand und wurde 1993 von Kardinal Joseph Ratzinger zum Priester geweiht. Perego studierte in München und Rom Kirchenrecht und promovierte im Jahr 2002 auch in diesem Fach. Zudem verfügt er über Erfahrungen am Päpstlichen Gerichtshof der Römischen Rota.

Die Pferdesegnung in Unterliezheim beginnt gegen 10.45 Uhr

Gegen 10.45 Uhr findet dann die Pferdesegnung mit Umritt statt. Dazu erwarten die Veranstalter erneut mehrere tausend Besucher. Der Leonhardiritt in Unterliezheim erfreut sich über die Landkreiskreisgrenzen hinaus eines großen Zuspruchs bei Pferdeliebhabern. So werden rund 120 Reiterinnen und Reiter sowie 30 Gespanne, darunter mehrere Themenwagen, zu einem farbenfrohen Umritt beitragen. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst wie jedes Jahr von der Musikkapelle Lutzingen, die auch den anschließenden Umritt umrahmen wird. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich im Festzelt zu verköstigen.

Zu einem musikalischen Highlight lädt die Pfarrei St. Leonhard um 19 Uhr in die Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Leonhard ein. Dort wird das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble ein festliches Konzert geben. Der Eintritt ist frei, allerdings bitten die Musiker um eine Spende. Wer am Umritt teilnehmen möchte, möge sich aus organisatorischen Gründen bei Leonhard Schuster, Telefon 09089/556, beziehungsweise Fax 09089/91037 anmelden. (AZ)