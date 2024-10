Nach Leonhardiritt-Unfall in Unterliezheim: Polizei ermittelt gegen 71-Jährigen

Es ist kurz vor 11 Uhr, der Zug der Reiter und Fuhrwerke zum Leonhardiritt hat sich erst vor Kurzem in Bewegung gesetzt, als es passiert: Die beiden Haflinger, die einen Leiterwagen ziehen, gehen durch, der Wagen kracht in einen Zaun. Eine 34-jährige Frau, die den Wagen begleitet hatte, wird von dem Fuhrwerk überrollt und schwer verletzt. Ein zweijähriges Kind, das in einem Kinderwagen am Straßenrand sitzt, wird aus seinem Kinderwagen geschleudert, glücklicherweise nur leicht verletzt, bestätigt die Polizei. Die Kinder auf dem Leiterwagen kommen mit dem Schrecken davon. Am Montag ist die Bestürzung über den Vorfall immer noch groß. Die Polizei ermittelt gegen einen 71-jährigen Wagenlenker.

Christina Brummer

Leonhardiritt

Unterliezheim