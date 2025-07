Ein Haus brennt, die Familie muss raus: Was wird nun aus dem Gebäude in Wittislingen?

Auch sieben Monate später hängt noch leichter Rauchgeruch im Haus in der Ulrichstraße in Wittislingen. An Wänden in der ganzen Wohnung klebt der schwarze Ruß. Mitarbeiter einer Baufirma, in blauer Schutzkleidung und mit Atemmasken ausgestattet, tragen Schutt auf den Balkon im ersten Stock und werfen ihn in Container. „Der Balkon hat sich für uns schon gelohnt“, scherzt Hasan Akar. Er erspart den Arbeitern unzählige Treppenstufen. Akar und seine Leute haben in den vergangenen Wochen mit teils schwerem Gerät die Spuren des Brands beseitigt.

Rückblick: Jenes Haus in der Ulrichstraße in Wittislingen war viele Jahre lang eine Asylunterkunft. Als der Mietvertrag auslief, vermietete die Gemeinde ihr Gebäude an die Bewohner weiter – bis es im Januar für die Familie, die dort lebte, zur Katastrophe kam. In der Küche im ersten Stock brach ein Feuer aus, das die Bewohner nicht selbst löschen konnten. Der Brand zog in die Holzbalkendecke, Rauch verteilte sich in der kompletten Wohnung, Feuerwehrleute aus Wittislingen, Schabringen und Lauingen rückten an. Die Familie, die dort jahrelang gelebt hatte, stand plötzlich vor dem Nichts.

Blick vom Dachboden in die einstige Küche. Das Feuer hatte sich in die Holzbalkendecke ausgebreitet und großen Schaden verursacht. Foto: Jonathan Mayer

Die Polizei schätzte den Schaden auf 100.000 Euro

Die einstigen Bewohner des Hauses kamen laut Bürgermeister Thomas Reicherzer (SPD) zunächst an einem anderen Ort unter, jetzt haben sie eine neue dauerhafte Bleibe gefunden. Auch diesmal tritt die Gemeinde als Vermieterin auf. Die Familie selbst möchte in der Öffentlichkeit nicht erscheinen, Reicherzer aber zeigt sich froh, dass man eine gute Lösung finden konnte. Und das Haus?

Auch nach dem Brand sieht man dem Gebäude und den Resten der Einrichtung das Alter an. Hasan Akar und seine Kollegen waren drei Wochen damit beschäftigt, die Spuren der Verwüstung zu beseitigen. Allein drei Tage lang hätten sie Inventar rausgetragen, insgesamt allein zehn Kubikmeter Holz, sagt Akar. Dann ging es an die Substanz: Verkohlte Balken, Putz, Fliesen, Dämmmaterial aus dem Dachboden, Holzwolle-Leichtbauplatten. Alles musste raus. Besonders schlimm waren die Schäden in der Küche, wo der Brand ausgebrochen war. Direkt danach ging die Polizei von etwa 100.000 Euro Schadensumme aus.

Was mit der einstigen Bäckerei nach den Entkernungsarbeiten passieren wird, ist noch unklar. Foto: Jonathan Mayer

Was mit dem Haus nun passieren wird, ist noch unklar. Möglicherweise wird es abgerissen. Doch auch dann müssen vorher alle Brandschäden getrennt vom Rest abgebaut und entsorgt werden, was die Arbeiter jetzt erledigt haben. Bürgermeister Reicherzer kündigt an, dass der Gemeinderat möglichst bald über die Zukunft des Hauses entscheiden will. Er spricht von einer „schwierigen Entscheidung“, auch, weil man mit so einer Situation keine Erfahrung habe. Er persönlich vermutet: „Wahrscheinlich macht es keinen Sinn, hier viel Kapital zu binden.“