Brand in Wittislingen macht Einfamilienhaus vorerst unbewohnbar

Mehrere Feuerwehren mussten am Samstagnachmittag zu einem Brand in Wittislingen ausrücken. In der Küche eines Wohnhauses in der Ulrichstraße war kurz vor 16 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie der Kommandant der Wittislinger Feuerwehr, Dominik Schwarz, auf Anfrage erklärt, hatten die Bewohner selbst den Brand bemerkt und sich zügig in Sicherheit gebracht. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte gingen Atemschutztrupps sofort ins Gebäude und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, so Schwarz. Ein Übergreifen der Flammen auf das Dach oder andere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Allerdings hatten die Feuerwehrleute aufgrund des Alters des Hauses längere Zeit mit den Nachlöscharbeiten zu tun. Laut Schwarz hatte sich das Feuer auch in die Holzdecke ausgebreitet. Nach rund vier Stunden war der Einsatz beendet. Vor Ort waren rund 50 Feuerwehrleute aus Wittislingen, Schabringen und Lauingen.

Brand in Wittislingen verursacht wohl großen Schaden

Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Bürgermeister Thomas Reicherzer ließ laut Schwarz das Rathaus öffnen, wo die Betroffenen sowie Einsatzkräfte während der Löscharbeiten untergebracht werden konnten. Außerdem versorgte ein Wittislinger Bürger die Helferinnen und Helfer mit Getränken.

Per Saugleitung wurde die Wasserversorgung sichergestellt. Foto: Feuerwehr Wittislingen

Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord erklärt am Montag auf Nachfrage, dass das Wohnhaus vorerst nicht mehr bewohnbar sei. Aktuell gehen die Beamten von einem Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro aus. Zur Brandursache könne man aktuell nichts sagen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei seien noch im Einsatz.