Diesen Sonntag ist Volkstrauertag. Auch im Landkreis Dillingen gibt es überall Gedenkveranstaltungen. Die Zahl der Teilnehmenden dürfte dabei wiederum überschaubar sein. Kommunalpolitiker, Geistliche und Vertreter der Krieger- und Soldatenvereine, der Bundeswehr und des VdK werden an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnern. In der Regel spielt auch noch das Wetter bei diesem stillen Gedenktag mit einem tristen Novembergrau mit. Vermutlich steht das öffentliche Interesse erneut in krassem Gegensatz zur Bedeutung des Gedenkens, denn der Volkstrauertag ist plötzlich so aktuell wie lange nicht mehr.

Die Töne haben sich auch in der Dillinger Kaserne geändert

Dieser Gedenktag sollte eine eindringliche Mahnung zum Frieden sein. Vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der im Februar 2022 begann, schien der Frieden in unserer Region eine Selbstverständlichkeit zu sein. Nun geht es auch bei Stammtischen in der Dillinger Luitpoldkaserne wieder um die Frage, wie die Bundeswehr schnell für die Landesverteidigung ertüchtigt werden kann. Die Diskussion um die Wiedereinführung der 2011 ausgesetzten Wehrpflicht nimmt Fahrt auf. So wie sich die weltpolitische Lage mit einer realen Bedrohung der Nato durch Russland entwickelt hat, wird Deutschland viel mehr Geld für seine Sicherheit ausgeben müssen. Diese Milliarden werden anderswo fehlen, etwa im Sozialetat oder bei der Verbesserung der Infrastruktur.

Zusätzliche Ausgaben für den Wehretat können den Frieden sichern

Gedacht wird an diesem Sonntag nicht nur der Gefallenen der beiden Weltkriege, sondern aller Opfer von Krieg und Gewalt. Die Ältesten unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen haben die schrecklichen Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs noch erlebt. In den aktuellen Nachrichten sind nahezu täglich Bilder von schrecklichen Kriegen der Gegenwart mit so vielen unschuldigen Opfern zu sehen. Der Volkstrauertag sollte Anlass sein, sich für den Frieden einzusetzen. Angesichts der neuen Bedrohungslage bedeutet dies, auch zusätzliche Ausgaben für den Wehretat mitzutragen. Sie können den Frieden sichern.