Waidmann schreiben Song für den SV Holzheim

Im Krisenjahr 2020 erregte die Holzheimer Band mit ihrem Debütalbum „Für Dich“ ordentlich Aufsehen. Ganze vier Jahre ließen sie ihre Fans seither auf neue Musik warten. Und für die Rückkehr hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen: Die Single „Nur Du“ ist dem SV Holzheim gewidmet.

Das Stück, das musikalisch ganz Waidmann ist, entstand auf Initiative des Vereins. Sänger Manuel Nowak erzählt: „Der SV Holzheim kam auf uns zu und hat uns gebeten, einen Vereinssong für sie aufzunehmen. Da wir eine Holzheimer Band sind, haben wir natürlich sofort ja gesagt.“ Schlagzeuger Peter „Pepe“ Ahle ergänzt: „Manu hat den Song dann nur mit Gitarre und Gesang einem Komitee des Vereins vorgestellt. Die hatten Gänsehaut und waren sehr zufrieden.“

Song wurde unter strenger Geheimhaltung aufgenommen

Mit ihrem Text verfolgt die Band ein klares Ziel, sagt Nowak: „Wir haben versucht, zu spiegeln, was in einen Vereinssong reingehört. Die Idee war, einen Song zu machen, der leicht zu verstehen und eingängig ist.“ Wie Peter Ahle erzählt, ging der Rest ganz schnell: „Wir haben den Song in einem Rekordtempo innerhalb von acht Wochen und unter strenger Geheimhaltung in Königsbrunn aufgenommen.“ An einem Samstag sei sogar ein Kinderchor hinzugekommen, in dem auch viele Vereinsmitglieder mitsingen. Ahle spielte übrigens jahrelang beim SV Holzheim Fußball, heute sind seine Kinder im Verein aktiv.

Der Song ist auch der Erste in der neuen Besetzung. Das wirft natürlich die Frage auf, ob man in nächster Nähe ein neues Album erwarten kann. „Wir haben extrem viel Material aufgenommen“, sagt Ahle, „aber wir machen erstmal kein Album, sondern eine EP (Extended Play, Album mit weniger Songs als üblich, Anm. der Redaktion), die ist fürs Frühjahr geplant.“ Die Band will „ihre Fans mehr bei der Stange halten“ und das gehe am Besten, indem man sich scheibchenweise präsentiere. „Außerdem ist ein Album viel Arbeit.“ Dass es zu dem neuen Stück ein Video geben wird, schließt er auch nicht aus: „Eigentlich haben wir einen klaren Auftrag bekommen und ihn mit dem Musikstück allein schon erfüllt“, sagt Ahle. Wenn man ein Video machen wolle, werde der ganze Verein beteiligt sein und das dauere eben seine Zeit. „Aber irgendetwas kommt auf jeden Fall.“ Live will die Band den Song nur in Holzheim spielen, dieses Jahr stehen noch Konzerte in München und Lutzingen an, nächstes Jahr wird man wieder in der unmittelbaren Heimat zu hören sein, vielleicht sogar im Rahmen einer größeren Veranstaltung.

Hat der Song bereits dem Verein beim Siegen geholfen?

Manuel Nowak ist zufrieden mit dem Ergebnis: „Ich glaube wir haben es geschafft, das Feuer, das in dem ganzen Dorf für den Verein brennt, darzustellen. Das schließt auch den Reitverein und alle anderen Sportarten mit ein, denen eine Abteilung im SV zugeordnet ist.“ Dieses Feuer war auch zu spüren, als der Song neulich beim Derby gegen Glött erstmals auf dem Spielfeld erklang: Holzheim siegte mit einem bravourösen 3:1. Dass das an der Musik lag, will der Sänger nicht ausschließen. Der Song „Nur Du“ ist jetzt auf allen Streamingplattformen zu hören.