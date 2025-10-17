Was Sie zum Bürgerentscheid in Gundelfingen am Sonntag wissen müssen

23,5 Millionen Euro sind eine gewaltige Summe. Mit dem Geld könnte man sich, je nach Ausstattung, eine Luxusjacht und einen kleinen Privatjet kaufen. Oder drei bis vier Penthouses in München. Oder wie wäre es mit dem Strandhaus von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio in Malibu? In Gundelfingen ist man da bodenständiger. Mit der Summe sollen keine unnötigen Luxusobjekte ergattert, sondern die Kläranlage saniert werden. Bezahlen müssen die Nutzer der Anlage, also die Bürgerinnen und Bürger. Über die genaue Art und Weise der Finanzierung aber wird noch diskutiert. Am Sonntag können die Wahlberechtigten selbst darüber abstimmen. Denn dann findet der Bürgerentscheid statt.

Laut Gesetz müssen die Kosten für die Kläranlage auf die Nutzerinnen und Nutzer umgelegt werden, über Gebühren und Beiträge, also Sofortzahlungen. Zwei Optionen stehen beim Bürgerentscheid zur Wahl: die vom Stadtrat beschlossene, bei der 80 Prozent der Kosten über Verbesserungsbeiträge bezahlt werden und 20 Prozent über die Erhöhung der Abwassergebühren. Und die zweite Option, die eine Bürgerinitiative mit mehr als 2000 Unterschriften eingebracht hat: dass 40 Prozent der Kosten über Beiträge und 60 Prozent über Gebühren bezahlt werden. Oder anders: Lieber jetzt mehr zahlen oder in Zukunft mit höheren Abwassergebühren leben?

Das sind die Argumente der beiden Seiten beim Bürgerentscheid in Gundelfingen

SPD, Freie Wähler, FDP und Grüne werben in Gundelfingen für die 80/20-Lösung, wie sie der Stadtrat wollte. Sie argumentieren unter anderem damit, dass so auch Besitzer unbebauter Grundstücke, die diese nur als Investitionsobjekt nutzen, zahlen müssten. Die vier Parteien und Bürgermeister Dieter Nägele warnen zudem vor einer hohen Verschuldung der Stadt, weil diese die Kosten zwischenfinanzieren muss. Dadurch wären auch freiwillige Leistungen wie die laut Nägele relativ üppige Vereins- und Sportförderung in Gefahr. Das Landratsamt als Aufsichtsbehörde habe der Stadt deshalb zu hohen Verbesserungsbeiträgen geraten. Die Sorge bestehe, dass die Stadt finanziell sonst vielleicht nicht mehr handlungsfähig sei.

Vor allem aber warnen Nägele und die vier Parteien vor jahrzehntelang hohen Gebühren. Wohingegen mit höheren Beiträgen die Anlage schneller abbezahlt sei, auch individuelle Lösungen für Härtefälle seien möglich. Anliegen des Stadtrats war es laut Nägele, die Gesamtkosten gering zu halten. Und das gelinge nur, wenn gleich am Anfang ein hoher Teil der Kosten bezahlt werde. Im Falle höherer Gebühren kämen durch Zinsen insgesamt Mehrkosten von fünf Millionen Euro zusammen.

Beide Seiten argumentieren mit Sozialverträglichkeit

Die Gundelfinger Michael Hofmann, Andreas Geßler und Helmuth Weinberger wollen ein Bürgerbegehren starten. Es geht um die Höhe der Verbesserungsbeiträge für die Kläranlage. Foto: Dominik Bunk (Archivbild)

Die Bürgerinitiative hat an dieser Darstellung ihre Zweifel. Zu ihren Initiatoren gehört Andreas Geßler. Er und seine Mitstreiter plädieren für die 40/60-Lösung. Das heißt: 40 Prozent der Kosten sollen über Verbesserungsbeiträge beglichen werden, 60 Prozent über die Gebühren. Geßler sagt: „Mit unserer Regelung kann die Stadt nicht grundsätzlich in die Taschen der Bürger greifen.“ In anderen Städten habe man Kläranlagen nur über Gebühren finanziert. Wenn die Stadt nicht 80, sondern 40 Prozent sofort bekomme, sei sie angehalten, die Kosten im Rahmen zu halten. Denn Geßler vermutet, dass die aktuell prognostizierte Bausumme nicht zu halten sein wird. Weiter argumentiert er, dass die Abwassergebühren regelmäßig überprüft würden. Wenn der Bau in 25 bis 30 Jahren abgezahlt sei, womöglich früher, würden die Gebühren sinken. Die neue Anlage sei moderner und spare Betriebskosten.

Die Stichfrage kann beim Bürgerentscheid entscheidend werden

Beide Seiten argumentieren, dass ihre Lösung sozialverträglicher sei als die der Gegenseite. Geßler spricht vom Verursacherprinzip. Wer viel Abwasser einleite, solle auch mehr zahlen. In Gundelfingen lebten rund 1700 Rentnerinnen und Rentner, oft in größeren Häusern. Ebenso wie sie, hätten diejenigen, die frisch gebaut haben und noch Kredite abbezahlen, Probleme mit hohen Einmalzahlungen. Der Stadtrat und Bürgermeister Nägele wiederum argumentieren, dass mit hohen Gebühren vor allem Mieterinnen und Mieter sowie Familien belastet würden.

So sieht der Stimmzettel aus, der am Sonntag beim Bürgerentscheid in Gundelfingen ausgefüllt wird. Foto: Stadt Gundelfingen

6042 Stimmberechtigte sind am Sonntag zur Abstimmung aufgerufen. 1247 Briefwahlunterlagen hat die Stadt Stand Donnerstag bereits zurückerhalten. Auf dem Stimmzettel sind drei Kreuze zu machen. Neben dem „Ja“ oder „Nein“ bei den jeweiligen Entscheiden gibt es eine dritte Frage, die Stichfrage. Diese ist für den Fall vorgesehen, dass beide Bürgerentscheide mehrheitlich mit Ja beantwortet werden und jeweils das Quorum von 20 Prozent der Abstimmungsberechtigten, also 1209, erfüllt ist. Ist das der Fall, gilt die Entscheidung der Stichfrage. Sie kann also entscheidend sein.

Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet, danach beginnt die Auszählung. Die Ergebnisse können noch am Sonntagabend auf der Homepage der Stadt Gundelfingen eingesehen werden. Auch unsere Redaktion wird aktuell berichten.