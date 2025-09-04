Welcher ist der schönste Biergarten im Landkreis Dillingen?

Neun Biergärten stehen zur Auswahl, wenn es um den schönsten Biergarten im Landkreis Dillingen geht. Darunter: der Biergarten vom Klosterbräu in Unterliezheim. Diesen hat Stefan Lenz unserer Redaktion in Folge eines Aufrufs in der Donau Zeitung vorgeschlagen. Er sei mit dem Fahrrad wie mit dem Auto leicht zu erreichen und verfüge über genügend Parkplätze, schreibt er. Man sitze bequem unter Kastanienbäumen und werde ausgezeichnet bewirtet. Leserin Irmgard Herian zufolge zeichnet sich der Biergarten besonders durch seine authentische Küche, „zubereitet aus frischen, regionalen Zutaten“, aus.

Der schönste Bierkreis im Landkreis Dillingen: Schlösslekeller oder Viehhof?

Mit Speisen aus der Region glänzt laut Patricia Schnitzler auch der Schlösslekeller in Lauingen. Salate, Spätzle und vieles mehr mache der Chef vor Ort selbst – „man hört sogar, wie er das frische Schnitzel klopft“, schreibt die Leserin. Außerdem sei der Biergarten „extrem kinderfreundlich“.

Das trifft wohl auch auf das Gasthaus Viehhof zwischen Sachsenhausen und Medlingen zu. Es liegt an der „äußersten Ecke vom Landkreis umgeben von grünen Wiesen und Wald, unter alten Bäumen mit Spielplatz“, wie Harald Schüttler aus Bachhagel schreibt. Erwin Renner nennt den Biergarten Zum Adler in Oberbechingen als seinen Favoriten: „Von der Auswahl der Speisen über die sehr gute Küche und das freundliche Personal, da passt einfach alles.“

Eine besondere Verbindung zu ihrem Lieblingsbiergarten haben Daniel und Anika Schubert. Im Biergarten des Gasthof Krone in Bissingen haben die beiden vergangenes Jahr geheiratet. Mit der großräumigen, einladenden und urigen Location begründen sie ihre Wahl. „Das Team der Krone ist ein Traum und das Essen unfassbar gut – dank der Themenwochen auch sehr abwechslungsreich!“ Insbesondere empfehlen sie die Wochen zu Fladen, Brotzeit und Deutschen Tapas sowie die Amerikanische Woche. „Wir sind sehr verliebt in diesen Ort“, schreiben Daniel und Anika Schubert in ihrer E-Mail an unsere Redaktion.

