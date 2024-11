Der nächste Nackenschlag für Wertingen

Die nächste sehr bittere Pille müssen die Landesliga-Fußballer des TSV Wertingen schlucken: Beim Heimspiel gegen den FC Ehekirchen war man lange Zeit das dominante Team, verpasst es aber, die 1:0-Führung auszubauen. Am Ende gewann der Gast schließlich noch 2:1.

Nach einer temporeichen Anfangsphase ging Wertingen bereits nach schnell in Führung. Ein sehenswerter Angriff über mehrere Stationen führte zu Alexander Storzer, der seine Hereingabe flach in den Strafraum brachte. Die Kugel sprang zu Yusef Al-Khovari – 1:0. Vier Minuten später hätte das 2:0 fallen müssen, doch die Zusamstädter ließen eine Doppelchance liegen. Marcel Mayr war durch, scheiterte aber am Keeper. Der Ball blieb heiß und sprang zu Storzer, dessen Abschluss geblockt wurde Wenig später die nächste Großchance: Alexander Wiedemann nahm einen hohen Ball gut mit der Brust herunter und schloss direkt ab. Seinen Schuss parierte der FCE-Schlussmann aber.

Wertinger Schreckmoment

Erst jetzt wurde Ehekirchen etwas stärker und konnte mithalten. Kurz vor der Pause hatte Wertingens Innenverteidiger Johannes Fiedler Glück, als er eine flache Hereingabe an den eigenen Pfosten spitzelte. Kurz nach dem Wechsel gab es Elfmeter für Ehekirchen und den ersten Schreckmoment für Wertingen. Doch Ehekirchens Top-Torjäger Christoph Hollinger setzte den Strafstoß an den Pfosten. Auch im zweiten Durchgang hatte Wertingen weitere Chancen, um die Führung auszubauen. In der 53. Minute blieb Wiedemann am Keeper hängen. Eine Viertelstunde später hätte Wertingen ebenfalls gerne einen Elfmeter gehabt. Doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm, als Wiedemann zu Fall ging.

Mitten in der Wertinger Unmut hinein glich der Gast aus: Eine Flanke von Paul Schmidt legte Hollinger direkt ins Netz. Ehekirchen blieb nun am Drücker. In der 76. Minute wehrte TSV-Schlussmann Simon Reithmeir einen Flachschuss von Julian Hollinger mit dem Fuß zur Ecke ab. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit konnte der FCE das Spiel dann noch drehen. Maximilian Schmidt zog von der Strafraumkante ab und traf platziert ins linke untere Eck – 1:2.

Fast noch der Ausgleich für Wertingen

Die Nachspielzeit musste Wertingen dann in Unterzahl verbringen. Andreas Kotter sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Direkt vor dem Abpfiff wäre Wertingens Keeper Reithmeir beinahe noch zum Mann des Spiels geworden. Eine Ecke köpfte er jedoch knapp vorbei. Somit blieb es bei dieser sehr unglücklichen Wertinger Niederlage.

TSV Wertingen: Reithmeir; Fischer (73. Mayerföls), Gebauer, Kotter, Fiedler, Beham, Müller (78. Prestel), Mayr, Storzer (51. Gerold), Al-Khovari (84. Eising), Wiedemann (69. Tsebeliuk)

FC Ehekirchen: Neumaier; Labus, Schmidt, Vollnhals, Erdal, Seitle (55. Alagic), Ettenreich (55. Koschig), J. Hollinger (87. Lauber), Biermann, Schmidt (90. Bottenschein), C. Hollinger

Tore: 1:0 Yusef Al-Khovari (15.), 1:1 Christioph Hollinger (69.), 1:2 Maximilian Schmidt (89.) Gelb-Rot: Andreas Kotter (90.+2./TSV Wertingen/wiederholtes Foulspiel ) Besondere Vorkommnisse: Christoph Hollinger (FCE) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (47.) SR: Raffael Dauner (SpVgg Unterhaching) Zuschauer: 150