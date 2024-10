Drei Wertinger Gegentore binnen sechs Minuten

Aufsteiger TSV Wertingen zeigt derzeit in der Fußball-Landesliga keine guten Leistungen. Ein Tiefpunkt war das Gastspiel am Sonntag beim TSV Jetzendorf, welches in einer 0:3-Niederlage für die Zusamstädter mündete.

Von Beginn an waren die Gäste in der Defensive gefordert und kamen kaum zur Entlastung. Selbst erspielte sich der TSV in den gesamten 90 Minuten keine einzige richtig gute Torchance. Nun sind es für Wertingen mehr Saisonspiele als erzielte Treffer.

Dies hätte sich in Jetzendorf ändern sollen, doch die Mannschaft von Trainer Tjark Dannemann war nur mit verteidigen beschäftigt. Bereits nach zehn Minuten hätten sich die Wertinger nicht beschweren dürfen, wenn es schon 2:0 oder 3:0 gestanden hätte. Hannes Frank, Stefan Nefzger oder Wlad Beiz vergaben beste Chancen zu einer frühen Jetzendorfer Führung. Immer wieder scheiterten die Platzherren im ersten Durchgang an sich selbst und machten aus ihren vielen Gelegenheiten zu wenig.

Wenn es im Wertinger Tor dreimal klingelt

Dafür klingelte es dann nach dem Seitenwechsel innerhalb von sechs Minuten gleich dreimal im Gästetor. Los ging es in der 52. Minute mit einem Foulelfmeter. Nachdem Wertingens Schlussmann Simon Reithmeir Stefan Nefzger zu Fall brachte, verwandelte Benedict Geuenich den Strafstoß souverän.

Beflügelt vom Führungstreffer spielte sich Jetzendorf dann in einen Rausch. Wenige Sekunden nach dem 1:0 köpfte Stefan Nefzger eine Freistoßflanke von Leon Nuhanovic am zweiten Pfosten ein. Erneut nur kurze Zeit später legte Stefan Nefzger mit seiner dritten Torbeteiligung für Nuhanovic ab, der durfte sich mit einem Flachschuss aus 14 Metern ins rechte Eck ebenfalls in die Torschützenliste eintragen – 3:0.

Danach passierte nur noch wenig. Wertingen war um Schadensbegrenzung bemüht und ließ kein Gegentreffer mehr zu. Dies gelang aber auch deshalb, weil Jetzendorf einen Gang heruntergeschaltet hatte. Die Wertinger Leistungen müssen schleunigst besser werden, wenn man die Chance auf den direkten Klassenerhalt aufrechterhalten möchte.

TSV Jetzendorf: Manhard; Kirmair, Kothmair, Beyreuther, T. Nefzger, Beiz (63. Zach), Geuenich, Donnert (46. Stöckl), S, Nefzger (63. Heckmeier), Frank (70. Kobold), Nuhanovic (63. Grauvogl)

TSV Wertingen: Reithmeir; Wiedemann, Fischer, Mayerföls (68. Storzer), Fiedler, Beham, Kotter (61. Al-Khovari), Gerold (61. Rueß), Eising, Karpf, Heiß (56. Tsebeliuk)

Tore: 1:0 Benedict Geuenich (52./FE), 2:0 Stefan Nefzger (56.), 3:0 Leon Nehanovic (58.)

Schiedsrichter: Christian Stober (SV Türkgücü Königsbrunn)

Zuschauer: 100