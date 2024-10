Ein seltsames Spiel mit Wertinger Frustpotenzial

Das Kellerduell der Fußball-Landesliga Südwest zwischen Gastgeber TSV Wertingen und dem SC Olching war eine seltsames Partie. Keiner Mannschaft gelang ein geordneter Spielaufbau, es ging nur über den Kampf. Darunter litt die Qualität. Auch der Referee schloss sich beim 1:1-Remis den schwachen Leistungen an. Für Wertinger Frust sorgte er mit einem äußerst fragwürdigen Elfmeterpfiff (0:1). Und weil er den Gastgebern einen Handstrafstoß verweigerte, entschied er letztlich die Begegnung.

Torraumszenen waren im ersten Durchgang Mangelware, Abtasten und gegenseitiger Respekt angesagt. In der 42. Minute dann der umstrittene Elfmeter: Ein Olchinger Angreifer bekam den Ball im Wertinger Strafraum an die Hand, der Schiedsrichter wertete dies als nicht strafwürdig. Im Nachgang, so seine Interpretation, traf ein TSV-Verteidiger beim Klärungsversuch das Bein eines Gastes. Da wunderte sich selbst Olchings Anhang. Ferenc Ambrus war das egal, er verwandelte zum 0:1.

Nach Pause legt der TSV Wertingen zu

Nach der Pause wurde Wertingen etwas aktiver. In der 56. Minute die nächste strittige Szene: Florian Eising wollte flanken, ein Olchinger blockte den Ball mit ausgespreiztem Arm – doch der Elfmeterpfiff blieb aus. „Angelegt“ aus Referee-Sicht. In den nächsten Minuten war Olching das gefährlichere Team. Simon Reithmeir im TSV-Kasten parierte aber die Schüsse von Jakob Zißelsberger (60.) und Michal Wizor (76.).

Gegen Ende drängten die Platzherren auf den Ausgleich. In der 83. Minute scheiterte „Aushilfsstürmer“ Florian Heiß noch aus spitzem Winkel am Schlussmann. Vier Minuten später war Heiß dann doch noch erfolgreich: Eine hohe Hereingabe von Karpf in den Strafraum nahm er mit der Brust an und schoss zum 1:1 ein. Im direkten Gegenzug verpasste Leon Heinzlmair die erneute Olchinger Führung.

Wertingen verpasst die letzten Gelegenheit

Auch Wertingen hätte das Spiel noch gewinnen können. In der letzten Aktion sprang ein abgefälschter Gerold-Freistoß vor die Füße von Marco Schiermoch, doch der brachte die Kugel aus kürzester Distanz nicht unter. Somit blieb es beim 1:1 sowie dem Wertinger Frust über die Fehlentscheidungen und die eigene Leistung.

TSV Wertingen: Reithmeir; Schiermoch, Fischer, Storzer (89. Al-Khovari), Fiedler, Müller (78. Gerold), Prestel (4. Karpf), Kotter, Mayr (46. Tsebeliuk), Eising, Heiß

SC Olching: Hoffmann; Obermeier, Banipal, Roth, Kalchner (75. Bashota), Milla Nava, Niehaus, Batarilo-Cerdic (85. Bauer), Heinzlmair (90. Hofmann), Zißelsberger (83. Hölscher), Ambrus (73. Wizor)

Tore: 0:1 Ferenc Ambrus (42. Handelfmeter), 1:1 Florian Heiß (87.) SR: Julian Neumann (Wörth) Zuschauer: 150