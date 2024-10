Wertingen kann „sechs“ Punkte in einem Spiel holen

Ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel steht am Mittwochabend (19.30 Uhr) zu Hause für die Wertinger Fußballer auf dem Landesliga-Programm. Die Zusamstädter rangieren derzeit mit 13 Punkten auf dem ersten Relegationsplatz. Sechs Zähler dahinter folgt in der direkten Abstiegszone aktuell die Gastmannschaft vom SC Olching. Eine Niederlage würde die Wertinger Aufsteiger tief in den Tabellenkeller und Abstiegskampf stürzen. Bei einem Heimerfolg jedoch, kann sich das Dannemann-Team zumindest einmal neun Punkte von einem direkten Abstiegsplatz entfernen.

Wertingen muss wieder mehr Tore machen

Es gibt also viel zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren in dieser Begegnung. Die Gäste aus dem Münchner Raum stehen gehörig unter Druck und wollen um jeden Zentimeter auf dem Platz kämpfen. Um erfolgreicher zu sein, benötigen die Wertinger wieder Tore. In den vergangenen zwei Partien konnte der TSV keinen Treffer erzielen. Aber auch beim SCO herrscht bisher Ladehemmung. Nur elf Tore in dreizehn Spielen weist einen noch schlechteren Offensivwert als den der Wertinger auf.

Mit welcher Spielweise die Olchinger jedoch tatsächlich auftreten werden, ist schwer abzusehen. Vor dem vergangenen Wochenende hat sich Olching nämlich von seinem Trainer Andreas Zorn getrennt und das Co-Trainerduo Felix Mayer/Paul Niehaus das Sagen bekommen. Es folgte ein 1:1 beim FSV Pfaffenhofen.

Der TSV Wertingen hofft derweil wieder verstärkt auf zuletzt angeschlagene Spieler wie etwa Co-Spielertrainer Andreas Kotter oder auch die jungen Daniel Karpf und Nick Mayerföls bauen zu können. Der Zusamstädter Kapitän Maximilian Beham droht ein weiteres Mal aufgrund einer Grippe auszufallen.

TSV Wertingen: Reithmeir, Scherl; Fiedler, Fischer, Heiß, Mayerföls, Schiermoch, Storzer, Wiedemann, Al-Khovari, Eising, Gebauer, Gerold, Karpf, Kotter, Mayr, Prestel, Rueß, Tsebeliuk, Müller; Es fehlen: Knöpfle, Mantwied, Fokasiev, Dannemann (alle verletzt), Beham (krank)

Der Wertinger Gegner

Der SC Olching kämpft seit mehreren Jahren immer wieder um den Landesliga-Erhalt und hat ihn zuletzt immer knapp erreicht. Diese Saison könnte es eng werden. Mit gerade einmal sieben Punkten aus 13 Spielen stehen die Olchinger auf einem direkten Abstiegsplatz. Dies soll jetzt das neue Trainerduo Mayer/Niehaus ändern. Gefährlichster Mann im Olchinger Kader ist aktuell der Ungar Ferenc Ambrus. In der vergangenen Saison erzielte der 25-jährige Stürmer 21 Scorerpunkte. In der laufenden Saison machte Ambrus vier der bisher elf Saisontreffer des SCO.