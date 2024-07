Seit zehn Jahren nutzt Hohenreichen Nahwärme aus dem Ort

Es ist ein weiterer Meilenstein in der traditionsreichen Dorfgeschichte von Hohenreichen. Deshalb wird seit Kurzem die Nahwärmeversorgung in der Chronik des Ortes erwähnt. Feierlich enthüllen am Freitagabend Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier und Thomas Weigl, Vorstand der „Genossenschaft Nahwärme“, die Tafel mit der Chronik im Pavillon in der Dorfmitte. Auf der Tafel ist festgehalten: die Gründung des Ortes im 6./9. Jahrhundert durch fränkische Siedler, die erste Erwähnung als Ricchin im Jahre 1093, 1268 Herzogtum Bayern, 1400/ 1410 geht der Ort an die Pappenheimer, 1768 zum Landgericht Wertingen Hohenreichen, 1818 selbstständige Gemeinde, 1972 Wertingen, 1978 Wasserversorgung durch Kanalisation und nun ganz neu – 2014 Nahwärmeversorgung.

Ulrike Walburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hohenreichen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nahwärme Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis