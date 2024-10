Riesenbaustelle: So läuft die Generalsanierung des Hallenbads Wertingen

„Betreten der Baustelle verboten!“ Das gelbe Schild leuchtet an verschiedenen Stellen am Bauzaun des rundum eingerüsteten Wertinger Hallenbads. Seit Ende August wird hier gebaut, saniert, erneuert. Nach längerem Hin und Her war klar: Es braucht eine Generalsanierung der Kreiseinrichtung. Was das genau heißt, wie es derzeit in dem Bad aussieht und was entstehen wird, erklärt und zeigt Kreisbauamtsleiter Claus Elbert gemeinsam mit dem Architekten und Bauleiter.

