Wann wird nun das Wertinger Hallenbad saniert?

Plus Seit 2022 haben die Becken für eine Sanierung geschlossen. Begonnen haben die Arbeiten noch immer nicht. Woran das liegt und wie lange der Umbau dauern wird.

Bald ist es schon zwei Jahre her, dass Besucherinnen und Besucher im Wertinger Hallenbad ihre Bahnen schwammen. Dass sie hier warme, chlorhaltige Luft einatmeten und barfuß über die braunen Fliesen tappten. Dass sie beim Ausruhen auf einer der Holzbänke direkt an der Fensterfront mit den roten Stahlträgern den Blick auf den benachbarten Sportplatz, Baumspitzen, Hausdächer und das Gymnasium richten konnten.

Das Schließen des Hallenbads im April 2022, das dem Landkreis gehört und nicht der Stadt Wertingen, setzte dem Schwimmen mit 70er-Jahre-Charme auf dem Ebersberg ein Ende. Anlass dafür waren die vorhandenen technischen und baulichen Mängel, insbesondere im Bereich des Brandschutzes. Damals rechneten die Verantwortlichen damit, dass die Sanierung frühestens Ende 2023 abgeschlossen werden kann.