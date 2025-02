Schneemann Olaf ist beim Faschingsumzug in Wertingen mit dabei

Icon Vergrößern Nicht nur für Kinder war der Umzug ein Spaß. Foto: Timo Schuster Icon Schließen Schließen Nicht nur für Kinder war der Umzug ein Spaß. Foto: Timo Schuster

Viele Familien sind verkleidet zum Kinder-Faschingsumzug nach Wertingen gekommen. Foto: Timo Schuster

Großer Andrang herrscht rund um König Willy – alias Bürgermeister Willy Lehmeier – und sein Gefolge. Foto: Timo Schuster

Als sich am Nachmittag des Gumpigen Donnerstags die Kinder mit ihren Eltern und Begleitungen auf dem Pausenhof der Grundschule sammeln, fällt zwar kein Schnee mehr, aber funkelnd-frostig geht es dennoch zu. In diesem Jahr steht die Veranstaltung der Stadt nämlich unter dem Motto „Winter, Schnee und Glitzerwelt“. Immer mehr Schneemänner und Eisprinzessinnen, aber auch kleine Ritter und Einhörner, Dinosaurier und Löwen, Hexen und Cowboys trudeln ein. Sie alle wollen beim Kinder-Faschingsumzug in Wertingen, der dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge stattfindet, dabei sein.

Viele Verkleidete kommen zum Kinder-Faschingsumzug nach Wertingen

Wie auch 2024 ist es der Gumpige Donnerstag, den sich die Stadt für die Veranstaltung des Kinder-Faschingstreibens ausgesucht hat. Und das wird gut angenommen. Obwohl es vormittags noch nach schlechtem Wetter aussieht, kommen nachmittags mehrere hundert Eltern mit ihren Kindern, um beim Umzug mitzulaufen.

Unzählige Kinder in bunten Kostümen ziehen von der Grundschule zur Stadthalle. Dort findet eine fröhliche Party mit Olaf, dem Schneemann, statt.

Pünktlich um 14.14 Uhr positioniert sich die bunt kostümierte Wertinger Stadtkapelle an die Spitze des Zuges und marschiert los. Feuerwehr und Polizei haben ein Auge auf die vielen Närrinnen und Narren, die jetzt zum Rathaus – das an diesem Donnerstag zum Eispalast wird – laufen. Dort empfangen Bürgermeister Willy Lehmeier als König Willy, sein Rentier – alias Julia Tellmann – und seine Eisprinzessinnen – alias die Auszubildenden Mara Mayer und Lara Kadura und Grundschulleiterin Christiane Grandé – die Kinder und winken ihrem Volk. Als alle eingetroffen sind, wartet hinter den Prinzessinnen noch ein besonderer Gast. Unter Jubel und lauten Rufen wird der Schneemann Olaf nach vorn zitiert. „Olaf, Olaf“, schallt es über den Platz, bis sich der Schneemann schließlich mit den Kindern in Richtung Stadthalle aufmacht.

In der Stadthalle Wertingen findet eine große Faschingsparty für Kinder statt

Gemeinsam mit den Zauberwesen aus dem Eispalast zieht der Faschingszug hinauf zur Stadthalle. Dieses Jahr gibt es wieder Kaffee, Kuchen und Getränke vom Elternbeirat sowie Würstl- und Käsesemmeln, mit denen die Metzgerei Ottinger alle Feiernden versorgt. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr findet die Bewirtung allerdings in der Halle statt, sodass alle Kinder, Eltern und Großeltern zusammen feiern können.

Darin erwartet die Gäste ein wogendes Meer aus bunt-kostümierten Kindern, die zur Musik tanzen und klatschen. Um für Erinnerungen zu sorgen, gibt es auch eine Fotowand mit einem Eispalast, vor dem die Kinder alleine oder zusammen mit Olaf, dem Schneemann, für Fotos posieren. Um 15.30 Uhr treten dann die „Dance Kids“ aus Zusamaltheim auf und anschließend sorgt DJ Harry aus Lauingen mit seinem Musikmix wieder für Ekstase bei den Närrinnen und Narren. Für die Kinder ist es ein Erlebnis, das sie wohl nicht so schnell vergessen werden.