Wertingens Eisprinzessinnen laden Kinder in eine Glitzerwelt ein

Mara Mayer aus Unterthürheim und Lara Kadura aus Villenbach ziehen die Vorhänge der Umkleidekabinen zur Seite – und treten hervor als zwei Eisprinzessinnen. Mara im hellblauen Kleid mit Fellkragen und Glitzer, dazu mit blonder Perücke auf dem Kopf. Lara im blau-grünen Kleid, sie trägt einen roten Umhang und eine rothaarige Perücke. So verwandeln sich die beiden 16-Jährigen im Faschingsladen der Buttinette in Wertingen von den Rathaus-Auszubildenden in ihre neuen Rollen, die sie am Gumpigen Donnerstag übernehmen werden. Dann wird ein fröhlich-bunter Kinder-Faschingsumzug durch Wertingen ziehen.

In diesem Jahr steht die Veranstaltung der Stadt unter dem Motto „Winter, Schnee und Glitzerwelt“, wie Organisatorin Verena Beese sagt. Es ist erst das zweite Mal, dass in Wertingen ein Umzug samt Faschingsparty in dieser Form stattfindet. 2024 trafen sich die verkleideten Kinder am Marktplatz, auf dem sie von der Zauberin Marion Buk-Kluger empfangen wurden. Mit der Stadtkapelle vorneweg ging der Zug am Schloss vorbei, wo Bürgermeister Willy Lehmeier als König mit seinen Hofdamen – Verena Beese und Julia Tellmann aus der Verwaltung – grüßte. Denn das Motto lautete „Schlösser, Burgen, Zauberwelt“. Weiter ging es in die Stadthalle, wo DJ Harry aus Lauingen für die Kinder auflegte. Die Kleinen feierten eine wilde Faschingsfete.

So ähnlich soll es auch in diesem Jahr wieder ablaufen. Doch neben dem neuen Motto wird es eine weitere Änderung geben, die den Startpunkt betrifft: Anstatt um 14 Uhr am Marktplatz zu beginnen, wird der Treffpunkt in diesem Jahr auf den Pausenhof der Grundschule verlegt, wie Beese verrät. „Dadurch haben wir keine Probleme mit parkenden Autos“, erklärt die Veranstalterin. Zudem käme der Schulbus-Verkehr nicht in die Quere. Um 14.14 Uhr wird der Umzug samt Stadtkapelle losgehen und an der Realschule, am kleinen Stadtpark und am Schloss vorbei, wieder zur Stadthalle führen. Wieder ist es DJ Harry, der für Faschingsmusik sorgen wird. Die Metzgerei Ottinger bietet Würstl und Käsesemmeln an, der Elternbeirat der Grundschule Kaffee, Kuchen und Getränke. Zudem werden die „Dance Kids“ aus Zusamaltheim, eine Kindertanzgruppe, um 15.30 Uhr einen Auftritt haben. Um 17 Uhr endet die Veranstaltung.

Auch für die passende Deko haben die Organisatorinnen gesorgt, so Beese. Schließlich soll sich die Stadthalle in eine richtige Winterwelt verwandeln. Im Foyer wird es einen Foto-Spot vor dem Eisschloss geben. Und damit „der Turnhallenbetrieb nicht so lange stillgelegt werden muss, findet der Auf- und Abbau am selben Tag statt“. Beese zeigt sich dankbar, dass Hausmeister und Betriebshof hier aktiv sind.

Kinder-Faschingsumzug am Gumpigen Donnerstag in Wertingen

Um die Verwandlung in ein winterliches Glitzerparadies abzurunden, schlüpft ein Team aus dem Rathaus in die passenden Rollen. Für Mara und Lara, die derzeit beide eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolvieren, war der Sprung von den Schlossengeln nicht weit zu den Eisprinzessinnen. Beide haben bei der Schlossweihnacht 2024 bereits bewiesen, dass sie gern in Kostüme schlüpfen und mit Kindern umgehen. Auch jetzt, als es um die Besetzung für den Kinder-Faschingsumzug und die anschließende Party ging, waren die beiden „sofort dabei“, freut sich Bürgermeister Willy Lehmeier. „Beide sind Vereinsmädels“, sagt Verena Beese und sieht darin einen Grund für die Einsatzbereitschaft der beiden Auszubildenden. „Ihnen ist Gemeinschaft wichtig.“

Mara und Lara bestätigen, dass sie sich gleich einig waren und mitmachen wollten. Lara selbst ist seit Langem beim großen Showtanz der Schlossfinken in Höchstädt, liebt das Tanzen und den Fasching ohnehin. Mara wiederum ist zwar in keiner Faschingsgesellschaft aktiv, dafür jedoch bei den Musikvereinen in Unterthürheim und Zusamaltheim. Beide haben Spaß am Anprobieren der Kostüme, die ihnen Silvia Lachenmayr aus dem Buttinette-Marketing ausgesucht hat und die von dem Textil-Versandhaus gesponsert werden.

DJ Harry aus Lauingen und die Wertinger Stadtkapelle sind wieder mit dabei

Doch nicht nur Mara und Lara werden am Gumpigen Donnerstag, 27. Februar, verkleidet auftreten. Julia Tellmann wird als Rentier gehen. In welche Kostüme Willy Lehmeier und Verena Beese steigen werden, bleibt noch ein Geheimnis. Nur so viel: Beide haben ihre Verkleidungen schon und werden thematisch zur glitzernden Eis- und Winterwelt passen. Die Kinder dürfen sich dem Motto anpassen, aber auch ganz andere Kostüme sind erlaubt.