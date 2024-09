TSV Wertingen: Bemüht, aber erfolglos

Ein knappes Ergebnis, das aber so in Ordnung geht: Der TSV Wertingen hat sich bei seiner 0:1-Heimniederlage gegen den FV Illertissen II zwar bemüht, aber die Landesliga-Gäste waren abgezockter und nahm die drei Punkte verdient mit.

Von Beginn war Illertissen, das aktuell einen Lauf hat, die bestimmende Mannschaft in der Partie. Nach knapp zehn Minuten hatten die Gäste-Fußballer die erste große Gelegenheit, die Hausherren ihrerseits Glück. Zunächst klärte die Wertinger Hintermannschaft den Ball an den eigenen Pfosten, dann schoss Maximilian Seemüller das Leder an die Latte.

Wertingens Keeper hält stark

Seemüller war auch bei der nächsten Chance im Mittelpunk. Allein vor Simon Reithmeir behielt der TSV-Schlussmann aber die Oberhand und parierte zur Ecke. Doch dann wurde die Defensive des TSV doch überwunden: Seemüller legte überlegt ab zu Niveto Caciel, der zum 0:1 ins leere Tor einschob. Illertissen wollte nachlegen, Shala zielte nach einer halben Stunde knapp am Tor vorbei.

Nun zeigten sich auch die Hausherren in der Offensive. Marcel Mayr zielte knapp über das Tor. Einen Schuss von Florian Eising hielt FVI-Schlussmann Mate Szekely souverän. Nach dem Seitenwechsel agierten die Gastgeber engagierter und mutiger. Wertingen fand besser in die Zweikämpfe und kam dadurch öfter in die gegnerische Hälfte. Eine Flanke von Christoph Müller geriet zu nah ans Tor und fand somit keinen Abnehmer. Auf der Gegenseite musste Florian Heiß, der für den krankheitsbedingt fehlenden Kapitän Max Beham die Binde trug, in höchster Not retten.

Wertingen versucht alles

Eine knappe halbe Stunde vor Schluss stellte TSV-Coach Tjark Dannemann das System um und stärkte die Offensive, Florian Heiß sollte mit seiner Kopfballstärke für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgen. Doch zunächst wurde es im eigenen Strafraum gefährlich, Seemüller scheiterte aber aus aussichtsreicher Position an Reithmeir.

Illertissen nahm wieder mehr das Heft in die Hand, TSV-Schlussmann Reithmeir zeigte gegen Marco Schneider seine ganze Klasse und hielt souverän. Und der Keeper bereitete dann eine Chance auf der Gegenseite vor, sein weiter Abschlag fand Heiß, der aber nicht zum Abschluss kam. Kurz vor Schluss war erneut Heiß noch im Mittelpunkt, sein Schuss im Strafraum wurde jedoch geblockt und Illertissen hatte den knappen Sieg in der Tasche.

TSV Wertingen: Reithmeir; Fiedler, Heiß, Schiermoch, Storzer (84. Mayerföls), Al-Khovari (63. Fischer), Eising, Mayr, Müller (78. Tsebeliuk), Prestel (65. Karpf), Rueß (74. Kotter). FV Illertissen II: Szekey; Ekinci, Mijatovic (65. Kaspar), Wentzel, Hasanbegovic (57. Sönmez), Merkel, Seemüller (79. Morina), Caciel (87. Pouhé), Micic, Petrovic (65. Schneider), Shala Tor: 0:1 Niveto Caciel (23.) SR: Poul Kaminski (VfB Sparta München) Zuschauer: 200