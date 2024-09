TSV Wertingen: Mehr Personal, bessere Leistung?

Es ist erneut ein wichtiges Heimspiel für den Fußball-Landesligisten TSV Wertingen. Nach der chancenlosen Niederlage in Aindling sind die Zusamstädter in der Tabelle auf den ersten Relegationsrang abgerutscht. Am Sonntag (15 Uhr) ist das Team der Stunde, der FV Illertissen II zu Gast.

An diesem Wochenende kicken außerdem einige Teams gegeneinander, die ebenfalls im unteren Drittel zu finden sind. Dies garantiert Zähler für Mannschaften, die sich wie Wertingen aktuell im Hinterfeld einreihen. Umso wichtiger ist es für den TSV, nun gegen Illertissen zu punkten. Hoffnung gibt, dass sich die Personallage im Vergleich zur vergangenen Woche verbessern wird. Hat in Aindling noch fast eine ganze Mannschaft an Stammkräften gefehlt und sich zudem Nick Mayerföls während der Partie verletzt, sollen Florian Heiß, Christoph Prestel, Florian Eising, Daniel Karpf, Marcel Mayr, Marco Schiermoch, Marcel Gebauer und auch Mayerföls wieder zur Verfügung stehen.

Anspruchsvolle Aufgabe für Wertingen

Doch auch mit der Vielzahl an Kaderrückkehrern ist die Aufgabe eine sehr große Herausforderung für die Mannschaft von TSV-Trainer Tjark Dannemann. Die Regionalliga-Reserve des FVI ist aktuell das Team der Stunde in der Landesliga. Von den jüngsten sechs Begegnungen wurden fünf gewonnen, zuletzt sogar deutlich mit 4:1 gegen den FSV Pfaffenhofen/Ilm. Zuvor wurde der starke TSV Aindling 2:1 besiegt.

Wie für eine zweite Mannschaft meist üblich, handelt es sich beim FV Illertissen II um eine gut ausgebildet und junge, spritzige Mannschaft. Ein ähnlicher Gegner wie der FC Memmingen II ist zu erwarten. Wer sich erinnert: Vor zwei Wochen konnte der TSV Wertingen die Ungeschlagen-Serie der Allgäuer mit einem 2:0-Erfolg brechen. Ausschlaggebend war das gute Zweikampfverhalten gegen die technisch und spielstarken Allgäuer.

Kann der Aufsteiger nun gegen die zweite Mannschaft von Illertissen eine ähnliche Leistung auf den Platz bringen, ist nicht ausgeschlossen, dass die Punkte erneut auf dem Wertinger Judenberg bleiben.

Der Wertinger Gegner

Der FV Illertissen II stellt eine blutjunge Truppe mit sehr schnellen und technisch gut ausgebildeten Spielern. Die Saisonvorgabe der Gäste war ein einstelliger Tabellenplatz. Dieses Ziel scheinen die Kicker aus der Stadt vor den Toren des Allgäus zu übertreffen. Fünf Siege aus den jüngsten sechs Spielen sprechen Bände. Aktuell steht der vierte Tabellenplatz zu Buche. Bereits seit der Saison 2012/2013 spielen die Illertissener in der Landesliga und erreichten mit Ausnahme der vergangene