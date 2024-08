Wertingen hat einen Defibrillator mehr

Der neue Defibrillator hängt auf der Rückseite der Hausnummer 7 in der Wertinger Badgasse. Er ist in den Farben gelb und rot gehalten – passend zum Logo des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB), der den Schockgeber an seiner Geschäftsstelle in der Zusamstadt angebracht hat. Ein Schild, das von der Straße aus gut zu sehen ist, soll darauf aufmerksam machen, dass man über die Hofeinfahrt zu dem Defi gelangt. Dieser kann von nun an von allen Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden.

Um der Bevölkerung zu zeigen, wie der Schockgeber funktioniert, veranstaltet der ASB außerdem einen offenen Defi-Trainingstag im Foyer der Stadthalle Wertingen. Er findet am Sonntag, 22. September, zwischen 10 und 14 Uhr statt. Dafür zuständig sind die beiden Fachausbilderinnen Monika Knospe und Miriam Hurler vom ASB. „Niemand muss vier Stunden lang da bleiben“, sagt Hurler zur Erklärung. „Es soll ein freies Kommen und Gehen sein.“ Die Menschen sollen unverbindlich und kostenlos ausprobieren können, wie so ein Defibrillator funktioniert. Das ist den beiden Frauen wichtig. Denn viele Bürgerinnen und Bürger hätten „Horrorvorstellungen“ und Berührungsängste, so beschreibt es Monika Knospe. Dabei funktioniere so ein Defi ganz anders als im Film. Sobald man das Gerät öffne, fange es an zu sprechen und erkläre nach und nach die einzelnen Schritte. „Das ist wirklich idiotensicher.“ Und Miriam Hurler ergänzt: „Es gibt keine blöde Frage.“

Im Raum Wertingen gibt es bereits mehrere Defibrillatoren

Bei dem Schulungs-Defi, der am Trainingstag zum Einsatz kommt, handelt es sich um das gleiche Modell, das an der ASB-Geschäftsstelle angebracht wurde. Doch die Expertinnen wissen: „Vom Prinzip her funktionieren eigentlich alle gleich“, ganz unabhängig vom Hersteller. Nun hoffen sie, mit ihrem Übungstag Vorbehalte abbauen zu können.

Übrigens: Im Wertinger Stadtgebiet gibt es bereits einige Defibrillatoren. Erst vor Kurzem wurde ein Schockgeber, der in Notfällen mit gezielten Stromstößen Leben retten kann, am Feuerwehrhaus in Prettelshofen angebracht. In Hohenreichen hängt der Defi am Lagerhaus, in Bliensbach und Rieblingen jeweils am Feuerwehrhaus. Hirschbach und Possenried sind gerade dabei, Schockgeber zu beschaffen. Die Geräte befänden sich gerade in der Lieferphase, die Montage werde in den nächsten zwei bis drei Wochen erfolgen. Darüber informiert Stadtratsmitglied und Hohenreichens Feuerwehr-Kommandant Michael Humbauer, der mit den anderen Wehren gut vernetzt ist. In der Stadt selbst gibt es etwa am Freibad, am Hallenbad, an der Sparkasse und bei der Firma Schüco Defibrillatoren. Die anderen Ortsteile sind (noch) nicht ausgestattet.