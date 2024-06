Wertingen

Was unterscheidet Wertingens Mehrgenerationenhaus und Familienbüro?

Plus Viele Bürger und Bürgerinnen wissen nicht, was Mehrgenerationenhaus und Familienbüro in Wertingen anbieten. Wo sich die Einrichtungen voneinander abgrenzen.

Von Laura Gastl

Auch vor der Fritz-Sauter-Straße hat das Hochwasser keinen Halt gemacht: Das Mehrgenerationenhaus des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) in Wertingen muss aufgrund von Schäden durch die Überschwemmungen vorübergehend geschlossen bleiben. Untätig ist man in der Einrichtung dennoch nicht. Einige der Angebote und Kurse wurden an andere Örtlichkeiten verlegt. Und Miriam Hurler? Sie ist beim ASB in der Verwaltung und für die Breitenausbildung zuständig und möchte auch in dieser gebeutelten Zeit über die Angebote des Mehrgenerationenhauses aufklären.

Das sind die Angebote in Familienbüro und Mehrgenerationenhaus Wertingen

Denn Hurler vom ASB und Julia Unger vom Wertinger Familienbüro ist aufgefallen, dass es immer wieder zu Verwechslungen der beiden Einrichtungen kommt. Das liegt wohl auch daran, dass auf dem Gebäude, in dem das Mehrgenerationenhaus untergebracht ist, der Schriftzug "Familienzentrum Wertingen" steht. Das Familienbüro hingegen befindet sich in einem Gebäude mit dem Jugendhaus in der Josef-Frank-Straße. Verwirrend also. Welche Institution ist nun für was zuständig und wo grenzen sie sich voneinander ab?

