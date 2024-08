In Wertingens Stadtkern geht es an diesem späten Freitagnachmittag trubelig zu. Noch fehlen die Gäste des Stadtfests, das in rund zwei Stunden beginnen wird. Dafür sind Organisatoren, Fieranten und Gastronomen auf Trab. Letzte Vorbereitungen sind zu treffen, bevor nach dem Gottesdienst in der Stadtkirche Bieranstich und Startschuss der Böllerschützen anstehen.

