Stadtfest Wertingen: Diese Bereiche und Straßen werden gesperrt

Am Wochenende findet in Wertingen das Stadtfest statt. Die Veranstaltung ist mit umfangreichen Auf- und Abbauarbeiten verbunden, die eine Sperrung in der Innenstadt erforderlich machen. In einer Mitteilung informiert die Stadt darüber, dass schon vor Beginn der Feierlichkeiten Straßen und Parkplätze im Innenstadtbereich nicht nutzbar sein werden. So sollen die Arbeiten so schnell wie möglich und ohne Gefährdung der Beteiligten vonstattengehen.

Die Sperrung betrifft den Bereich vom Thürheimer Tor am Marktplatz über die Schulstraße bis zum Schloss und die Hauptstraße entlang. Auch der Zusamkreisel auf Höhe der Zusambrücke an der Augsburger Straße 1 wird gesperrt sein. Die Badgasse bleibt von der Schulstraße her als Sackgasse zugängig. Die Gänsweid ist ebenfalls von hinten als Sackgasse befahrbar.

Das Stadtfest in Wertingen findet vom 2. bis 4. August 2024 statt

Die Sperrung erfolgt am Donnerstag, 1. August, ab 18 Uhr und dauert bis Montag, 5. August, circa 12 Uhr. Alle Bereiche, die nach dem Abbau am Montag schon vorher geräumt und gereinigt sind, werden früher zur Durchfahrt freigegeben. Das dürfte am späten Vormittag der Fall sein, wie es in der Mitteilung heißt. Die Parkplätze im genannten Bereich werden bereits am Donnerstag ab 12 Uhr gesperrt und für den gesamten Zeitraum nicht zur Verfügung stehen. Parkmöglichkeiten gibt es am Thürheimer Tor und auf dem Laugnaparkplatz.

Am Freitagabend fällt mit dem Bieranstich um 19 Uhr der „Startschuss“ der Böllerschützen. Nachdem sich bei der Eröffnung in den Vorjahren der ein oder andere durch die lautstarken Böller erschreckt hat, wird das Schießen in diesem Jahr verstärkt angekündigt. (AZ)