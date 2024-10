WWA packt Hochwasserschutz in Wertingen an

„Die Woche hat ganz normal begonnen, doch sie endete in einer Katastrophe“, so fasst es Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier zusammen, wenn er an die schlimmen Überflutungen denkt, die seine Stadt im Juni getroffen haben. „Und wir stehen noch immer nackt im Regen, ohne Hochwasserschutz.“ Das soll sich nun ändern. An einem Infoabend in der Wertinger Stadthalle stehen Patrizia Ernst und Johannes Meyer vom Wasserwirtschaftsamt (WWA), das für die Realisierung zuständig ist, Rede und Antwort, wie es weitergehen wird.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasserschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis