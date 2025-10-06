Icon Menü
„Wir ordnen die Dillinger Musiknacht als Erfolg ein“

Die Organisatoren Manuel Ninic und Alexander Hirsch ziehen nach der zweiten Auflage Bilanz. In der Fangemeinde wird kontrovers diskutiert.
Von Ines Schneider
    Die zweite Dillinger Musiknacht hat mehr als 550 Besucher und Besucherinnen angelockt. In acht Locations (hier das „Peng und Pane“) legten 31 DJs auf.
    Die zweite Dillinger Musiknacht hat mehr als 550 Besucher und Besucherinnen angelockt. In acht Locations (hier das „Peng und Pane“) legten 31 DJs auf. Foto: Ines Schuster

    Nach der zweiten Dillinger Musiknacht ziehen die Organisatoren Manuel Ninic und Alexander Hirsch Bilanz. „Wir ordnen die Musiknacht als Erfolg ein“, teilt Stadtstrand-Betreiber Ninic am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mit. 31 DJs hatten in der Nacht zum Sonntag in acht Kneipen der Innenstadt aufgelegt. „Die Stimmung war super“, stellt Ninic fest. Mehr als 550 Gäste seien gekommen, es hätten seinen Worten zufolge aber auch mehr sein können. „Das Wetter war nicht unser Freund“, bedauert der Chef des Stadtstrands.

