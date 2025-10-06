„Wir ordnen die Dillinger Musiknacht als Erfolg ein“

Nach der zweiten Dillinger Musiknacht ziehen die Organisatoren Manuel Ninic und Alexander Hirsch Bilanz. „Wir ordnen die Musiknacht als Erfolg ein“, teilt Stadtstrand-Betreiber Ninic am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mit. 31 DJs hatten in der Nacht zum Sonntag in acht Kneipen der Innenstadt aufgelegt. „Die Stimmung war super“, stellt Ninic fest. Mehr als 550 Gäste seien gekommen, es hätten seinen Worten zufolge aber auch mehr sein können. „Das Wetter war nicht unser Freund“, bedauert der Chef des Stadtstrands.

Ines Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89407 Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Musiknacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis