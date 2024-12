Attraktionen in Dillingen: Von der Schlittschuhbahn bis zum Schwarz-Weiß-Ball

Die Wirtschaftsvereinigung Dillingen mit Vorsitzendem Josef Albert Schmid hat bei ihrer Mitgliederversammlung auf der Nusseralm Bilanz gezogen und neue Projekte vorgestellt. Höhepunkt im Veranstaltungskalender war erneut die Dillinger Nacht Ende September. Tausende Gäste strömten durch Dillingens Flaniermeilen, besuchten die Geschäfte und genossen das kulturelle Programm. „Die Dillinger Nacht ist eine etablierte Großveranstaltung mit Bummeln, Einkauf und viel Kultur und das seit dem Premierenjahr 2010“, so Schmid. Wenn die Nacht zum Tag wird, ziehen viele Partner an einem Strang – die WV und die Werbegemeinschaft Dillingen, der Verein Image Plus, die Stadt Dillingen und der Kulturring.

Positives Resümee nach der ersten Dillinger Musiknacht

Erstmals fand die Dillinger Musiknacht im Oktober statt. Die Fakten: 25 DJs, sieben Locations, rund 600, meist junge, Gäste in den Dillinger Lokalen. Die Planungen starteten bereits im Oktober 2023 in Abstimmung mit der Wirtschaftsvereinigung Dillingen. Die einhellige Meinung: „Ein Versuchsballon, der gut lief“. Über eine Wiederholung werde in nächster Zeit diskutiert. Zum zweiten Mal findet im Advent 2024 die Nikolaus-Sockenaktion für Kinder statt, optimiert nach dem erstmaligen Angebot im Jahr 2023.

Alexander Jall, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Donau-Mindel und Vorsitzender des Vereins Image Plus, präsentierte die neue Schlittschuhbahn, die am Freitag auf dem Pausenhof der Grundschule in Betrieb geht. Eislaufen wird so bei freiem Eintritt mitten in Dillingen möglich. Die Öffnungszeiten sind werktags von 16 bis 20 Uhr sowie an den Wochenenden von 11 bis 20 Uhr.

Der Vorstand der WV Dillingen und von Image Plus führten Gespräche mit gutem Austausch: (von links) Markus Grimminger, Verena Wager, Renate Kastner, Josef Albert Schmid, Anemone Schulz, OB Frank Kunz, Alexander Jall, Karl Aumiller, Steffen Schwertberger und Manuel Ninic. Foto: Armin Feistle

Ein Höhepunkt für alle Tanzbegeisterten im neuen Jahr ist am Samstag, 25. Januar, der traditionelle Schwarz-Weiß-Ball im Dillinger Stadtsaal mit hochkarätigem Programm. Gastgeber sind die Wirtschaftsvereinigung Dillingen und der Kulturring. Karten gibt es im Vorverkauf ab sofort online unter ticket-dillingen.de sowie im Bürgerbüro der Stadt Dillingen. Oberbürgermeister Frank Kunz hob die gute Zusammenarbeit der WV mit der Stadtverwaltung hervor.

Umbau der Königstraße soll heuer noch abgeschlossen werden

Anschließend informierte er über aktuelle kommunale Daten aus Dillingen und den barrierefreien Umbau der Königstraße, der noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll. Der Rathauschef begrüßte neue Firmen wie die Metzgerei Heußler in Donaualtheim. Gute Nachrichten gibt es für Seniorinnen und Senioren: Auf dem Convikt-Parkplatz entstehen seniorengerechte Wohneinheiten.

WV-Neumitglíeder Neueintritte sind Pro Secure Hamid Kasaliew, Rol’s New York Cheesecake Roland Kreischer, Kingsbarber Melis Merat & Dündar, Modus Farid Ibrahim und Buddy Utsab Ghale. Zur Entlastung des Vorstands fand die Kassenprüfung statt mit Kassenberichten von Fabian Wittke von der WV Dillingen sowie in Vertretung von Benjamin Holzinger für die Werbegemeinschaft.