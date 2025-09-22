Radelspaß 2025 in Wittislingen: Dieses Fazit ziehen die Veranstalter

Der Donautal-Radelspaß hat am vorvergangenen Wochenende einmal mehr gezeigt, wie beliebt die Veranstaltung in der Region ist. Trotz des regnerischen Starts am Morgen machten sich viele Radelfans auf den Weg. Sie bewiesen eindrucksvoll: Der Radelspaß gehört für viele einfach zum Jahresprogramm. Als sich ab Mittag die Sonne zeigte, nutzten zahlreiche weitere Radlerinnen und Radler aus der Region die Gelegenheit, auf die Strecken zu gehen. Am Ende kamen viele begeistert nach Wittislingen zurück. Das Feedback zur Organisation, zur Beschilderung, zur Absicherung durch die Feuerwehren und zum abwechslungsreichen Angebot entlang der Routen und auf der Vitalmeile war durchweg positiv, heißt es in einer Pressemitteilung von Donautal-Aktiv.

„Das bemerkenswert viele Lob für die Neuauflage der Veranstaltung und die tolle Stimmung sind für uns eine große Bestätigung“, betont Leo Schrell, Vorsitzender vom Veranstalter Donautal-Aktiv. „Der Donautal-Radelspaß lebt natürlich von der Begeisterung für das Radfahren, aber insbesondere vom enormen ehrenamtlichen Einsatz in allen beteiligten Gemeinden. Gerade dieses Engagement macht die Veranstaltung einzigartig.“

2026 soll es eine Wander-Veranstaltung geben

Auch Landrat Markus Müller begeistert der Charakter der Veranstaltung: „Der Donautal-Radelspaß ist weit mehr als nur ein Radevent. Er steht für gelebte Gemeinschaft einer ganzen Region, die zusammen anpackt und dadurch Großes möglich macht. Dass alles reibungslos und unfallfrei verlaufen ist, freut mich ganz besonders.“

Auch Bürgermeister Thomas Reicherzer und die Gemeinde waren tatkräftig dabei. Das gesamte Rathausteam hat am Samstag die Warm-Up-Party unterstützt, er selbst die Nachtwache übernommen, um nach kaum drei Stunden Schlaf am Sonntag pünktlich beim offiziellen Start wieder im Sattel zu sitzen: „Solch ein Großereignis gelingt nur, wenn viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit Herzblut dabei sind. Der Radelspaß zeigt eindrucksvoll, wie wir in Wittislingen und in der Region zusammenhalten – genau das macht unsere Heimat so stark.“

Der Radelspaß findet vorläufig alle zwei Jahre statt – 2027 dann auf neuen Routen zwischen Roth, Günz und Biber. Besonders spannend: erstmals werden auch Strecken in den Landkreis Neu-Ulm integriert. Und was passiert im Pausenjahr? Dann heißt es nicht Radeln, sondern Wandern. 2026 erwartet die Menschen in der Region eine neue Wanderveranstaltung. Details dazu gibt es, wenn das Konzept final steht. (AZ)