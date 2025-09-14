Das Schöne am Radelspaß? „Man kommt in neue Gegenden“

Auf dem neuen Radweg zwischen Ziertheim und Mödingen, oben an der Kuppe des Hügels, wenn die Bäume verschwinden, öffnet sich ein einmaliger Blick. Ein junger Mann hat dort sein Fahrrad am Wegesrand abgestellt, macht Fotos. Dann schaut er in die Ferne, nach Mödingen und Bergheim, Richtung Kloster Maria Medingen, ins Donautal. „Einfach nur schön“, schwärmt er auf dem Lenker lehnend. Dann fährt er weiter. Momente wie diese gibt es am Wochenende viele auf den drei Strecken des Donautal-Radelspaßes in und um Wittislingen. Die Strecken führen zu einigen der schönsten Flecken im Landkreis Dillingen. Wer sich die Zeit nimmt, kann ganz neue Orte entdecken.

Familie Seitz und Familie Leitenmaier sind aus Dinkelscherben ins Egautal gekommen. Das Foto entstand bei Ziertheim. Foto: Jonathan Mayer

Wie dem jungen Mann geht es vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das mag mit zum Erfolgsrezept des Radelspaß gehören. „Man kommt mal in neue Gegenden“, sagt etwa Michael Birle. Für ihn und seine fünf Mitstreiter vom „Löschzug Bleichen“ ist das der Hauptgrund, warum sie den weiten Weg von Krumbach nach Gundelfingen auf sich genommen haben. Dort starteten die sechs Männer mit dem Rad in Richtung Wittislingen. Viel Zeit haben sie nicht. „Die Weißwürste warten“, sagt einer, dann geht es weiter. Für die Gruppe gehört es inzwischen zur Tradition, beim Radelspaß mitzumachen, ähnlich wie für Familie Seitz und Familie Leitenmaier aus Dinkelscherben. Auch sie sind jedes Mal dabei. Die Erinnerungen reichen inzwischen weit zurück, in die Zeit, als die Kinder noch klein waren. Der Radelspaß, er gehört für viele einfach dazu.

Der „Löschzug Bleichen" aus der Nähe von Krumbach. Von links: Hannes Meister, Michael Birle, Karl Heinz Probst, Roland Sturmer, Rainer Linder und Martin Jeckle. Foto: Jonathan Mayer

Bleibt die Frage, wie es weitergeht. Im kommenden Jahr wird es wohl keinen Radelspaß geben, kündigt Franziska Bucher von Donautal-Aktiv an. Stattdessen sei ein Wanderevent geplant. 2027 aber soll die beliebte Veranstaltung wieder stattfinden, dann wieder im Landkreis Günzburg – und zum ersten Mal mit Strecken, die in den Landkreis Neu-Ulm führen.

Icon Galerie 29 Bilder Schon zum Auftakt am Samstag kommen viele hundert Besucherinnen und Besucher nach Wittislingen. Dort feiern sie gemeinsam bis spät in die Nacht.