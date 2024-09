Umbauarbeiten an der Wittislinger Schule schreiten voran

Es ist die größte und umfangreichste Baumaßnahme in Wittislingen seit vielen Jahren. Doch selbst vom Pausenhof aus ist kaum erkennbar, was sich hinter den Mauern der Grund- und Mittelschule Wittislingen gerade tut. Nur der Kran, der das Schulhaus überragt, deutet darauf hin, dass hier aktuell größere Umbauarbeiten im Gange sind. Doch tritt man in der Aula durch eine der Bautüren, findet man sich auf einer großen Baustelle wieder.

Die Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen hat im Frühjahr mit den Bauarbeiten zur Ertüchtigung des Brandschutzes und zur Herstellung der Barrierefreiheit begonnen. „Nachdem wir an der Schule in den letzten Jahren die Digitalisierung erfolgreich umsetzen konnten, ist dies nun der nächste große Schritt, um unsere Grund- und Mittelschule noch besser zu machen“, freut sich Wittislingens Bürgermeister und Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzender Thomas Reicherzer in einer Pressemitteilung.

Was an der Grund- und Mittelschule Wittislingen alles gemacht wird

Um einen wirksamen Brandschutz sicherzustellen, werden in der Schule Brandabschnitte gebildet und zusätzliche Fluchtwege geschaffen, 92 Brandschutz- und Rauchschutztüren werden dafür beispielsweise im Schulhaus eingebaut. Für den barrierefreien Zugang zu allen Stockwerken sorgt zukünftig ein Aufzug in der Aula zwischen Alt- und Neubau. Auch die Toiletten im Neubau werden im Zuge der Bauarbeiten komplett erneuert, ein barrierefreies WC neu geschaffen. Das Platzangebot wächst, da im Keller Räume wieder genutzt werden können, die aktuell aus Brandschutzgründen nicht als Aufenthaltsräume geeignet sind. Zudem werden die Dachabdichtung und Lichtkuppeln ertüchtigt, im Bereich des Aufzugs wird es eine neue Glasfassade geben.

Vom Fortschritt der Arbeiten überzeugten sich die drei Bürgermeister der VG-Gemeinden jüngst bei einem Baustellentermin. Ein großer Teil der erforderlichen Arbeiten, vor allem in den Klassenzimmern, soll in den Sommerferien umgesetzt werden. „Ein solcher Umbau bei laufendem Schulbetrieb ist natürlich eine Herausforderung für alle. Daher wollen wir die Ferien gerade für störende Arbeiten nutzen. Bisher hat die Maßnahme durch das Zusammenspiel mit der Schule und den ausführenden Firmen recht reibungslos funktioniert“, zeigt sich Ziertheims Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Thomas Baumann zufrieden. An den Tagen der Abschlussprüfung der Mittelschule etwa seien die Bauarbeiten unterbrochen worden.

2,4 Millionen Euro kostet der Umbau

Mödingens Bürgermeister Walter Joas betont die Bedeutung der Einrichtung für die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft: „Alle Kinder aus Wittislingen, Mödingen und Ziertheim gehen mindestens die ersten vier Jahre hier zur Schule, viele Absolventinnen und Absolventen der Mittelschule gehen bei Betrieben vor Ort in die Lehre. Investitionen in die Schule sind deshalb Investitionen in die Zukunft.“ Auch Bürgermeister Thomas Reicherzer unterstreicht die Wichtigkeit der Sanierung: „Funktionierender Brandschutz und auch Barrierefreiheit sind für uns nicht verhandelbar.“

Kosten wird die Maßnahme rund 2,4 Millionen Euro. Geld, das gut angelegt sei, da sind sich die Bürgermeister einig. „Wir haben uns um eine möglichst hohe Förderung bemüht. Die zugesagte Zuwendung des Freistaats beträgt 1,2 Millionen Euro, ziemlich genau die Hälfte der Gesamtkosten“, sagt Reicherzer und ergänzt: „Die Verwaltungsgemeinschaft hat in den letzten Jahren in Hinblick auf diese Maßnahme Rücklagen gebildet. So können wir das gesamte Projekt ohne neue Kreditaufnahme finanzieren.“ Bis zum Jahresende werden die Bauarbeiten voraussichtlich noch andauern. (AZ)